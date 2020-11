Szerdán is marad a ködös, szürke idő

Reggelre sokfelé képződik sűrű köd, és rétegfelhőzet, mely a Dunától keletre akár egész nap megmaradhat. A nyugati tájakon kevés napsütés is lehet. A délkeleti szél csak néha élénkül meg. 10 fok körül alakul a csúcsérték. – írja a Köpönyeg.hu.

Névnapok: Jenő

Ezen a napon történt

1307 – A legenda szerint Tell Vilmos svájci szabadságharcos ezen a napon lelövi fia fejéről az almát.

1626 – Felszentelik a római Szent Péter- és Szent Pál-bazilikákat

1659 – Bemutatják Molière Kényeskedők c. színművét a párizsi Petit-Bourbon színpadán.

1820 – Nathaniel B. Palmer felfedezi az utolsó kontinenst, az Antarktiszt.

1865 – A Kolozsváron megtartott országgyűlés deklarálja Erdély unióját Magyarországgal.

1902 – Morris Michtom megalkotja a Teddy-beart.

1904 – Bemutatják Kacsóh Pongrác János vitéz c. színművét a pesti Király Színházban.

1905 – Megszületik az önálló Norvég Királyság.

1918 – Megszületik az Oroszországtól független, önálló Lettország.

1926 – Jugoszláv–lengyel barátsági szerződés.

1928 – Elkészül az első szinkronizált rajzfilm, Walt Disney Steamboat Willie c. filmje, melynek főszereplője Mickey egér (Walt Disney maga szinkronizálta). Egyben ez a nap Mickey Mouse születésnapja is.

1935 – Az árvízvédelmi telefonok újbóli összekötéséről, újabb vonalak építéséről köt egyezményt Magyarország és Románia.

1956 – Fél órán keresztül hatalmas magyar zászló lobog a New York-i Szabadság szobron.

1959 – Bemutatják William Wyler filmjét, a Ben-Hur-t a Loew’s Theater-ben (New York).

1976 – A spanyol parlament jóváhagyja a demokráciába való átmenetről, a demokrácia megteremtéséről szóló törvényjavaslatot.

1976 – Aláírják az első magyar–török hosszú lejáratú gazdasági, műszaki és tudományos együttműködési megállapodást Budapesten.

1978 – Guyanában, a venezuelai határ közelében a Népek Temploma (People’s Temple) szekta vezetője Jim Jones több mint kilencszáz hívőjét kényszeríti kollektív öngyilkosságra.

1980 – A Magyar Televízió új kulturális műsort indít Stúdió ’80 címmel.

1988 – A Malév megkezdi a szovjet géppark cseréjét, bérelt Boeing gépekre.

1988 – Székesfehérvárott a KISZ országos értekezlete elhatározza, hogy továbbiakban az MSZMP ifjúsági szervezeteként, de közvetlen pártirányítás nélkül kívánnak működni.

1988 – A Pilvax kávéházban újjáalakul a Független Kisgazdapárt, elnöke Pártay Tivadar.

1991 – A szerb csapatok által augusztus 26-a óta tartó Vukovár ostroma befejeződik, a várost védő horvátok a várost feladják.

1993 – Elfogadják Dél-Afrikában az új alkotmányt, így több, mint 300 évnyi fehér uralom után a feketék is megkapják az alapvető emberi jogokat.

2002 – Az Európai Unió tagországainak külügyminiszteri értekezlete 2004. május 1-jét javasolja a 10 tagjelölt ország, köztük Magyarország felvételének időpontjául.

2003 – A Becsületrend Tagjainak Kölcsönös Segítő Társaságán belül megalakul a Magyar Tagozat.

2004 – Az Európai Bizottság elnöki székét Romano Proditól José Manuel Barroso veszi át.

2009 – A Sláger Rádió és a Danubius Rádió utolsó adásnapja.