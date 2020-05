Túl sok ragadozó madár pusztul el

Természetkárosítás, állatkínzás, orvvadászat és méreggel való visszaélés miatt is vádat emelhetnek a madarakat elpusztítók ellen, így akár milliós pénzbüntetésre és egytől öt évig terjedő börtönbüntetésre is számíthatnak.

Már tizenkét sas esett mérgezés áldozatául, és csak az utóbbi egy hónapban hét különböző helyszínen kerültek elő ilyen jellegű tüneteket mutató elhullott ragadozó madarak, emlősök és mérgezett csalétkek – közölte a napokban a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME). Az elpusztult egyedek száma már április közepére meghaladta a 77 példányt, amelyek között kilenc rétisas és három parlagi sas is volt. Az utóbbiak fokozottan védettek, értékük példányonként 1 millió forint.

Mérgezett csalétkek

Az egyesület közleményéből kiderül, a tetemek mintegy kétharmadát, 50 madarat és emlőst, valamint kilenc mérgezett csal­étket az MME méreg- és tetemkereső kutyás egysége talált meg. – Nem kizárt, hogy az elkövetők abban bíznak, hogy az elrendelt járványügyi korlátozások árnyékában kisebb eséllyel derül fény tetteikre, ezért kihasználva a helyzetet, bátrabban helyeznek ki mérgezett csalétkeket, ezzel veszélyeztetve a ragadozó madarakat – írták.

Rendőrségi nyomozás

A begyűjtött tetemek és csalétkek laboratóriumi vizsgálatai folyamatban vannak, feljelentések már születtek és több esetben indult rendőrségi nyomozás is. Az elkövetők ellen több bűncselekmény miatt is vádat emelhetnek – természetkárosítás, állatkínzás, orvvadászat, méreggel való visszaélés –, így akár milliós pénzbüntetésre és egytől öt évig terjedő börtönbüntetésre is számíthatnak, figyelmeztetnek a természetvédők.

371 bűncselekmény

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület méreg- és tetemkereső kutyás egysége 2013 őszén kezdte el működését a parlagi sasok védelmét szolgáló Helicon LIFE program keretein belül, és azóta folyamatosan dolgozik a madárpusztítások visszaszorításáért. Az egység hét év alatt 371 bűncselekményt, valamint 113 bűncselekménygyanús esetet regisztrált, az úgynevezett terepi keresések összesített száma pedig az idei évben átlépte már az ezret.