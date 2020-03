Túljutott a csúcson a lakásépítés

Rekordot döntöttek a tavalyi lakásépítések, ám a piac kifulladni látszik, drasztikusan csökkenhet az eladási céllal épülő új ingatlanok száma – és a szektorban a családi házaké lehet a főszerep.

Összesen 21 ezer 127 lakás épült tavaly, az egy évvel korábbinál 20 százalékkal több. Ez az eredmény évtizedes csúcsot jelent, többet ugyanis legutóbb 2009-ben adtak át Magyarországon. – A tavaly elkészült lakóingatlanok 41 százalékát az érintettek maguknak építették, az eladásra szántak részesedése 57 százalékos volt – derül ki az ingatlan.com friss összeállításából.

Igény az lenne rá

– Az évtizedes csúcs elsősorban azzal magyarázható, hogy az új lakások piacát az elmúlt években felpörgető kedvezményes áfa a múlt év végéig volt érvényben, ezért 2019-re időzítették a legtöbb eladásra épített lakás átadását – mondta Balogh László. A portál szakértője hozzátette, a fejlődést az állami la­­kástámogatások is segítették.

A tavalyi csúcs után vissza­esés várható a piacon, legalábbis az eladásra szánt új la­­kások kínálata szűkülhet. 2021-ben és 2022-ben már csak harmad-, negyedannyi új lakás kerülhet eladósorba, mint 2018-ban vagy 2019-ben. – Az új lakásokra továbbra is van igény, adataink szerint idén februárban 5 százalékkal nőtt tavaly februárhoz képest a kereslet, 2018 második hónapjához képest pedig 50 százalékos a növekedés – mondta a szakember, hozzátéve, látszik, hogy a szűkülő kínálat ellenére volna igény az új lakásokra.

Csökkenő aktivitás

Bár az eladásra szánt új lakóingatlanok száma csökkenhet, van tartalék a piacon, elsősorban a saját használatra készülteknél. A családi házakról van szó, ezekhez pedig az otthon­teremtési kedvezmény, a csok ad segítséget. – Ez a trend abból látszik, hogy az egylakásos in­­gatlanokra kiadott építési engedélyek száma a múlt évben meghaladta a 11 ezret, ami 8 szá­­zalékos emelkedést jelent, miközben az engedélyek száma 4 százalékkal, 35 ezerre csökkent – mondta a szakember.

Jelentős változást hozott a ha­­zai társasházak építési piacára az 5-ről 27 százalékosra ugró áfakulcs. Tavaly a közeledő határidő egyre jobban éreztette hatását a megkezdett építési munkáknál. – Az úgynevezett aktivitáskezdés-mutató a társasházi lakások építésénél az év utolsó három hónapjában már csupán 49 milliárd forint volt, míg 2018 még valamennyi negyedévében meghaladta a 100 milliárdot a három hónap alatt elindított beruházások értéke – olvasható az EBI Építésaktivitási Jelentésében.

Fordulat a piacon

– A 27 százalékos áfa egyértelmű áremelkedést hozott az újlakás-piacon, és csökkentette a társasházépítési kedvet Szegeden. A magasabb áfával induló beruházások száma tö­­redéke a tavalyinak, a beruhá­zók kivárnak – mondja Győző-Molnár István. Az Ingyen Energia Ház Kft. projektveze­tője úgy látja, az év elején még a szokásos áremeléseket je­­lentették be az építőanyag-kereskedők, ám lassan rájönnek, hogy fordult a piac, és csak ak­ciókkal tudják becsalogatni az építeni vágyókat. A szakember szerint építésitelek-árakban is nagyobb lett az alkupozíció, könnyebb lesz elérni akár a 15-20 százalékos engedményeket is. A munkaerő költsége – a kifutó 5 százalékos beruházások miatt – jelentősen még nem változott, de valószínűleg az is „lejjebb fog korrigálni”.