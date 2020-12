Kanapékkal, babzsákokkal, bordásfallal is igyekeznek otthonosabbá tenni az iskolát

Jól felszerelt tanteremmel gazdagodott az iskola, kényelmes, modern környezetben tanulhatják majd a magyart a gim­nazisták. A korábban gazdasági irodaként működő terem átalakítása egykori batsányis diákok családjainak támogatásával készült el.

Egy teljesen átalakított régi-új tanteremmel várják a diákok visszatérését az iskola falai közé a Batsányi János Gimnáziumban. A teremben korábban könyvtár működött, majd magyar szaktanteremként is funkcionált, az utóbbi csaknem tizenöt évben pedig több kisebb gazdasági irodának adott helyet, hamarosan azonban újra tanteremként vehetik birtokba a tanulók.

A kész tanterem a Kása és Pozsár családok Batsányiban tanult tagjainak emlékére készült Kása Zoltán és Pozsár Krisztina támogatásával.

Köszönet Kása Zoltánnak

– A Szent Imre terem és a természettudományos diáklaboratórium után iskolánk ismét egy új, modern és jól felszerelt szaktanteremmel gazdagodott, azt gondolom, ezzel a környező gimnáziumok tekintetében páratlan a felszereltségünk – mondta el lapunknak Kiss Attila, az idén fennállásának századik évfordulóját ünneplő iskola igazgatója.

– A terem kialakításáért, felújításáért és berendezéséért hálával tartozunk Kása Zoltánnak felajánlásáért.

Tavaly nyáron, a város díszpolgári címének átvétele után keresett meg, hogy szívesen támogatná az iskolánkat. Egy magyar szaktantermet szerettünk volna kialakítani, Kása Zoltán pedig feleségével, aki egyébként magyar szakos tanár, támogatott bennünket ebben az elképzelésünkben – fogalmazott az igazgató.

Otthon az iskolában

Az átalakítás során teljesen megújult a terem, a technikai eszközbeszerzések mellett újracsiszolták a parkettát, kifestették, új függönyökkel és új bútorokkal rendezték be. Az egyszemélyes, könnyen mozgatható padok mellé más bútorok, kanapé és babzsákok is kerültek a terembe, ezzel is otthonosabbá téve azt, emellett pedig egy galériát is kialakítottak olvasósarokkal.

– Észtországban tapasztaltam, hogy a diákok már nem csak a hagyományos, iskolákban megszokott padokban ülnek órán, hanem kanapékon, babzsákokon, otthon érzik magukat az iskolában, ezért is kerültek ilyen bútorok is a tanterembe.

Terveink szerint hamarosan a folyosóinkat is barátságosabbá fogjuk tenni, öt kanapé fog oda is kerülni – számolt be Kiss Attila.

Falra is mászhatnak

Az oktatást egy aktív táblával teszik korszerűbbé, valamint a tanároknak két, a tanulóknak pedig tíz laptopot is beszereztek, ezzel a távoktatásban tudtak segíteni a diákoknak. A szaktanterem érdekes színfoltja a bordásfal, így a tanulók akár „falra is mászhatnak”, azaz mozgásigényüket is levezethetik a teremben.

– Ebben a különleges járvány­ügyi helyzetben nagy kihívás volt számunkra összehangolni a terem kialakításával kapcsolatos tevékenységeket, mint például a tanulói igények felmérését is, de a képek azt mutatják, hogy érdemes volt, hiszen új erőre kap tanár és diák akkor, amikor belép ebbe az igényesen és szak­mailag teljeskörűen berendezett tanterembe – fogalmazott Kiss Attila.