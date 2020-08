Változó menetrendek és nyitvatartások az ünnep alatt

Államalapításunk ünnepén a bevásárlóközpontok és az áruházak is zárva tartanak, csak a kisebb boltok, dohányboltok, nonstop üzletek lesznek nyitva minden településen.

Ezen a napon piacot sem rendeznek a falvakban, városokban, viszont az ünnep előtti és utáni napon is várják majd a helyi termelők portékáikkal a vásárlókat. Augusztus 21-én már a boltok is látogathatók lesznek, illetve hétvégén is kinyitnak.

A hivatalok is más menetrend szerint működnek, a legtöbb szerdáig várja az ügyfeleket, azt követően csak augusztus 24-én, hétfőn intézhetjük ügyeinket újra. A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal és annak minden kirendeltsége zárva lesz most csütörtökön és pénteken. Fontos viszont tudni, hogy augusztus 29-e munkanap, így ezen a napon a pénteki munkarend szerinti ügyfélfogadás lesz a hivataloknál, önkormányzatoknál is.

Postára sem tudunk menni a négynapos hosszú hétvégén. Augusztus 21-én és 22-én azokban a postahivatalokban tudunk küldeményt feladni és csekket befizetni, amelyek egyébként minden szombaton nyitva tartanak. Mindkét napon a szombati nyitvatartás érvényesül. Jövő hét szombaton viszont posta is lesz pénteki munkarend szerint, de a legtöbb helyen 16 óra helyett 15 óráig lesznek nyitva.

A MÁV vonatközlekedése is igazodik az augusztus 20-i ünnephez és az azt követő hosszú hétvégéhez. Augusztus 19-én a pénteki, 20-án a szombati, 21-én és 22-én az ünnepnapi, 23-án a szokásos vasárnapi közlekedési rend szerint járnak a vonatok. A munkanap-áthelyezés miatt 28-án a munkanapi, 29-én a pénteki menetrend lesz érvényes.

A Volánbusz járatai augusztus 19-én a nyári tanítási szünetes munkanap, a hetek utolsó munkanapja, 20-án munkaszüneti nap, 21-én és 22-én szabadnap, 23-án munkaszüneti nap, a hetek első munkanapját megelőző nap, míg 24-én nyári tanítási szünetes munkanap, a hetek első munkanapja szerint közlekednek. A jövő hét pénteki és szombati menterend hasonló lesz a vonatokéval.