ÚtOn: A szokásosnál is nagyobb dugó van városszerte

A belvárosi részen eléggé sűrű a forgalom, a Dugonics tér minden irányból tele van, de a Somogyi utca, az Oskola utca is. A Stefánián is sokan vannak, ráadásul a sávszűkület is nehezíti a haladást.

A hidak jól járhatóak minden irányban. A Népkert sorról nem lehet a Temesvári körútra kanyarodni jobbra, ez elég komoly torlódást okoz.

A körutak, sugárutak jól járhatók. A Lugas utcában a kifelé menőknek kell kicsit többet várakozniuk, illetve a Csillag térnél minden irányból sokan érkeznek.

A József Attilán, a Kossuth Lajoson kifelé-befelé minden sáv tele van, de folyamatos a haladás.