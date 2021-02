Hogyan támogassuk az ízületeinket?

A megfelelő táplálkozás mellett több fűszer- és gyógynövény is segítségünkre lehet abban, hogy az ízületeinknek kedvezzünk. Ilyen például a kurkuma vagy a csalán.

Sokan tudják, mennyire kellemetlen úgy ébredni, hogy a fájdalomtól és merevségtől nehéz mozdítani egy-egy testrészt, végtagot. Van, hogy a fájdalom mellett duzzanat, bőrpír, idegbecsípődés jelentkezik az ízületekben, a mozgás pedig korlátozottá válik. Ilyenkor le­hetséges, hogy gyulladás alakult ki a bokában, csuklóban, könyökben, vagy a csigolyáknál. Van, hogy előjelek nélkül jelentkezik a kóros állapot, és ha nem kezeljük megfelelően, bizony huzamosabb ideig is eltarthat.

Az ízületek biztosítják a csontjaink közötti összeköttetést, azok teszik lehetővé a mozgást. Feladatuk, hogy súrlódásmentesen tartsák a csontokat. A mértéktelen terhelés, a nem rendeltetésszerű mozdulatok és kellemetlen erőhatások mind negatívan hatnak az ízületekre. Az állandó ülőmunka, a nagyvárosi lét, a túlsúly, a dohányzás és a mértéktelen al­­koholfogyasztás mind-mind ronthatják az ízületek általános állapotát.

Bármelyik ízületnél, bármi­kor kialakulhat gyulladás.

Mi­­vel a betegséget több tényező is kiválthatja, mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni a panaszok észlelésekor.

A gyulladást okozhatja kopás, autoimmun folyamatok, hormonális probléma vagy anyagcserezavar, de kiválthatja túlterhelés, sportsérülés, köszvény és ficam is. Van, hogy a gyulladás egy ízületre korlátozódik, de több ízület is érintett lehet.

Ízületek, belülről

Az ízületekben kettő vagy több olyan csont található, amelyeknek a végein porcok vannak. A csontokat ízületi szalagok rögzítik, és az egészet ízületi tok veszi körül. A tokban lévő ízületi folyadék „kenőanyagként” is szolgál. Ha begyullad egy ízület, a nedv mennyisége megnő, így feszülés, fájdalom jelentkezik. A sérülésekből adó­­dó gyulladások mellett há­­rom fajtáját különböztetjük meg az ízületi gyulladásnak: van a reumatikus, vagyis több ízületet érintő, van a porckopás eredetű és az akut gyulladás.

Mivel egyáltalán nem min­degy, mi áll a gyulladás hátte­rében, orvosi segítséggel de­ríthető ki, hogyan érdemes ke­­zelni azt. Amint megvan a diagnózis, a szakember által felírt kúra mellett természetes gyógymódokhoz is folyamodhatunk. Sok esetben életmódváltásra is szükség van ahhoz, hogy a probléma megoldódjon, és a tudatos táplálkozást is ér­demes segítségül hívni.

Természetes gyógymódok

Ahhoz, hogy a szervezetünknek, az ízületeinknek megadjuk, amire szükségük van, nemcsak arra kell figyelnünk, hogy ne erőltessük túl magunkat, hanem arra is, hogy mivel tápláljuk a testünket.

Vannak olyan fűszerek, gyógynövények és étrend-kiegészítők, amelyek hozzájárulhatnak az ízületek egészségének megtartásához és az ízületi problémák kezeléséhez.

Az egyik ilyen fűszer a kurkuma, amelyet az indiai népi gyógyászatban emésztésserkentőként, ízületi panaszok és fertőző betegségek gyógyítására használnak. Hatóanyaga, a kurkumin a kollagéntermelést segíti elő, ami hozzájárulhat az ízületek rugalmasságához, emellett hasznos a kurkuma gyulladáscsökkentő hatása is. Nemcsak a kurkumának, a gyömbérnek is elismert gyulladáscsökkentő szerepe van a népi gyógyászatban, többek között ízületi gyulladás esetén támaszkodhatunk rá a kiegészítő terápia részeként.

Elő a teákkal!

A gyógynövények közül a csalán az, amelynek használatával a vér húgysavszintje csökken, így a gyulladás is mérséklődhet. Olyan speciális teakeverékeket is segítségül hívhatunk a reumatikus eredetű ízületi fájdalmak esetében, amelyek többek között csalánt, nyírfalevelet és fűzfakérget tartalmaznak. A feketenadálytő-kivonat balzsamját törések, zúzódások mellett ízületi bántalmakra is alkalmazzák, ez a készítmény könnyen felszívódik és gyorsan fejti ki hatását.

Fontos a vas bevitele, amit többek között a hüvelyesek, a tojás vagy a máj fogyasztásával alapozhatunk meg. Kalciumra, C- és D-vitaminra is szükség lehet az ízületek optimális mű­­ködéshez.

Az omega-3 zsírsav az ízületi gyulladás enyhítéséhez járulhat hozzá. Elsősorban a tengeri halakban található meg a népszerű omega-3, amelynek egészségvédő szerepe széles körben ismert. Az ízületek védelméhez az egészséges táplálkozás mellett étrend-kiegészítőket is segítségül hívhatunk. Vannak olyan termékek, amelyek a vitaminok, nyomelemek és ásványi anyagok mellett a porcok természetes összetevőjét, a glükozamint is tartalmazzák. Egyes kutatások szerint a glükozamin hozzájárulhat a kopásnak kitett ízületi és porcszövetek optimálisabb működéséhez. Néhány étrend-kiegészítőben a gyulladáscsökkentő MSM (metil-szulfonil-metán) is megtalálható.