Újabb bevándorláspárti EP-képviselőről derült ki, hogy trükközik a költségtérítésekkel - videó

Újabb bevándorláspárti EP-képviselőről derült ki, hogy trükközik a költségtérítésekkel. A svéd Baloldali Párt képviselője, Malin Björk napi 3 ezer korona, vagyis napi 90 ezer forintot költhet szállásra, amikor Brüsszelben van és az EP-ben dolgozik. Csakhogy a képviselő Brüsszelben lakik, ennek ellenére felveszi a szálláspénzt. Malin Björk is tagja a LIBE bizottságnak, amely többször is elítélte Magyarországot, amiért nem hajlandó migránsokat betelepíteni –A svéd közmédia derítette ki: Malin Björk jogtalanul vett fel költségtérítést az Európai Parlamenttől. A cikk szerint a Baloldali Párt EP-képviselőjének napi háromezer svéd korona, vagyis mintegy 90 ezer forintnyi költségtérítés jár. Ebből a pénzből szállásra és egyéb kiadásokra költhet a képviselő azokon a napokon, amikor Brüsszelben vagy Strasbourgban dolgozik.Csakhogy Malin Björk hivatalosan Brüsszelben él. Vagyis neki nem járt volna ez a pénz.Az EP-képviselő most azzal védekezik, engedélyt kapott az EP-től arra, hogy ezt a pénzt utazásra költse. Például azért, hogy Svédországba menjen, találkozzon a svéd szavazókkal. Csakhogy erről nem tud számlákat bemutatni, és a svéd köztévé kiderítette azt is, hogy rengeteg olyan napon, amikor felvette a költségtérítést, nem járt Svédországban.Számlát csak száz darab kávésbögréről tudott hozni, valamint – ahogy fogalmazott – feminista és baloldali lobbik nyomására számos háromdimenziós műanyagból készült női nemi szerveket vett, amelyekről szintén eltette a nyugtát.Malin Björk azzal próbált javítani helyzetén, hogy befizetett 50 ezer koronát, mintegy másfél millió forintot az EP kasszájába, amivel elemzők szerint be is ismerte, hogy szabályszegést követett el.Malin Björk egyébként nagyon aktív az Európai Parlamentben. Tagja a hazánkat bevándorlásellenes álláspontja miatt több alkalommal pellengérre állító és elmarasztaló LIBE bizottságnak is.Soros Györgyhöz hasonlóan azt szorgalmazza, hogy évente meghatározott minimum kvóta alapján kellene migránsokat hozni Európába, és szerinte szégyen lezárni a határokat a bevándorlók előtt.Az M1-nek korábban adott exkluzív interjúban kiállt amellett, el kell vonni az uniós alapokat azoktól az országoktól, amelyek megtagadják a kötelező betelepítési kvótát.Malin Björk a felmérések szerint egy olyan pártból kerül majd be az Európai Parlamentbe, amely éppen csak átlépi a bejutási küszöböt. A svéd Baloldali Pártnak két helye lehet az EP-ben, és mindkét képviselőnek jár majd a napi 90 ezer forintnak megfelelő költségkeret EP-képviselői fizetésén felül.