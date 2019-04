Volt Fradi-játékos javasolta a magyar himnusz betiltását Szlovákiában

A törvénymódosítás a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) által beterjesztett, az állami szimbólumoknak fokozottabb védelmet biztosító átfogó tervezetbe került be, és akár 7000 eurós pénzbüntetéssel is sújtja a tiltás megszegőit.

Az ötlet nagy vihart kavart, a magyar kormány elfogadhatatlannak tartja az esetet. Az ellenzéki pártok közül a Jobbik azt követeli, hogy a kormány fagyassza be a kapcsolatokat Szlovákiával. Az LMP az Európa Tanácshoz fordult.



A törvénymódosítást a szlovák nacionalisták nem titkoltan a dunaszerdahelyi DAC labdarúgócsapatára szabták.

hogy az előterjesztők között két volt focista is van, és különösen pikáns az, hogy egyikük, Tibor Jancula a DAC-ban focizott a kilencvenes években, sőt, később a Fradiban is játszott. A másik Dusan Titel volt válogatott, jelenlegi képviselő, aki nem is tagadta, hogy a DAC-mérkőzések hangulata dühítette fel.