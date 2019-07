Újra bolyonghatunk a zombori kukoricatáblában - Az idei téma az újjátelepülés

– Minden évben kijövünk, nagy rajongói vagyunk a kukorica-útvesztőnek – mondta a hétvégén a helyszínen a makói Kádár Zoltán, aki a párjával és a két gyerekkel érkezett. Eredetileg úgy tervezték, biciklivel jönnek – végül autóval tették meg az utat, mert az időjárás-előrejelzés szerint várható volt egy kis eső is.– Tapasztalatunk szerint az útvonal minden évben bonyolultabb egy kicsit, de az idei különösen nehéz volt – összegezte tapasztalataikat. Hozzátette: természetesen nem csak az útvesztő miatt látogattak el Kiszombor határába. Elhatározták, hogy megkóstolják a kukoricalepényt és a kenyérlángost is.A kiszombori kukorica-útvesztőnek már több mint egy évtizedes hagyománya van. A falu központjától 2 és fél kilométerre lévő 5 hektáros kukoricatáblába az útvonalakat minden évben a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör aktivistái kapálják bele kézi erővel, persze akkor, amikor a növény még csak húsz centi magas – most két-két és fél méter magasak a szárak, és a kedvező időjárásnak köszönhetően a sorok sem ritkásak, így a többi barangolót csak hallja az ember. Az eltévedni vágyókat ráadásul szórakoztató programok sokasága is várja. A legutóbbi hétvégén helyi kézművesek jöttek el, ki is lehetett próbálni a mesterségeket, ezen a héten pedig honismereti napot tartanak.– Harminc munkaórát töltött el Bajnóczi János azzal, hogy megtervezte az idei útvonalat – mondta Endrész Erzsébet, a honismereti kör vezetője. Az útvesztő felülnézeti képe mindig valamilyen, a falu múltjához köthető ábrát jelenít meg. Ez korábban volt már boszorkány, bölény, csodaszarvas és turulmadár, sőt megformázta a Rotundát és egy első világháborús repülőgépet is. Az idei tematika a falu török vész utáni újjátelepüléséhez köthető, aminek most van a 300. évfordulója. Az útvonal ábráiban ezért kirajzolódik többek között a két évszám, a rotunda, egy ekhós szekér és egy régi házikó is. Mindez szerencsés esetben nagyjából ötven perc alatt járható be.Az útvonalon bóklászva idén szembeötlő, hogy nincs teleszemetelve.– Ezt úgy értük el, hogy meghirdettük: aki szemetet hoz ki, az a kijáratnál ajándékot kap – mondta Endrész Erzsébet.A további újdonságokról elmondta, hogy idén nem négy, hanem öt héten át fogadják az érdeklődőket. A tavaly rögtön népszerűvé vált kincskeresést pedig – egy kicsit másképp, mint az első alkalommal – most is megrendezik. Fődíja egy festmény lesz.