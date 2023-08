Kiemelkedő siker, hogy számos, nemzetközi viszonylatban is rendkívül kedvelt ázsiai és európai nagyvárost is magunk mögé utasítva Budapestre tudtunk csábítani egy ilyen népszerű produkciót. Hiszen egy televíziós sorozat képes könnyűszerrel felkelteni a figyelmet hazánk iránt. A korábbi évadok tapasztalatai alapján a Chinese Restaurant jelentős hatással lehet az Ázsiából érkező turisták úticél-választására. A sorozatnak köszönhetően százmilliók nézhetik meg Magyarország olyan ikonikus turisztikai helyszíneit, mint a Magyar Állami Operaház, a Duna-part, a Budai Vár vagy a Gödöllői Kastély. Külön öröm volt számunkra, hogy a megfelelő forgatási helyszínek kiválasztásában a Magyar Turisztikai Ügynökség nyújthatott teljeskörű segítséget. Emellett hatalmas lehetőség, hogy Magyarország gasztronómiája is szerepet kapott a műsorban