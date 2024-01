A kontinenstorna utolsó napján a bronzmérkőzés is komoly téttel bírt, mivel Svédország és a rendező Németország érem mellett közvetlen olimpiai kvótáért is zajlott. Az első félidőben azonban ennél is nagyobb volt a tét: a nézőtéren rosszul lett egy szurkoló, akinek a svéd és a német csapat orvosa együtt segített – írta meg a Magyar Nemzet.

Az orvosok mentették meg

Svédország válogatottja egyébként egészen drámai körülmények között esett el az Európa-bajnoki döntőtől. A franciák időn túli szabaddobásból harcolták ki ellenük a hosszabbítást, amelyet végül győztesen zártak. A svédek természetesen óvást adtak be, mivel tényleg érthetetlen volt, hogy a videóbíró segítségével miért nem érvénytelenítették a szabálytalan francia gólt. Az EHF viszont hajthatatlan maradt, és a nemzetközi szövetség helyben hagyta a pályán született eredményt – olvasható a Magyar Nemzet oldalán. A svédeknek így a rendező Németország elleni bronzmeccs jutott, amely közvetlen olimpiai kvótáért is zajlott egyben. A mérkőzés első félidejének közepén drámai esemény szakította félbe a találkozót: egy svéd mezes – mint utóbb kiderült, egyébként olasz nemzetiségű – szurkoló rosszul lett a nézőtéren. Mindkét nemzeti csapat orvosai a néző segítségére sietett, és szerencsére a szurkoló hamarosan jobban lett. A bronzérmet végül 34-31-es győzelemmel megszerezte Svédország, így ők is kijutottak az olimpiára. Németországnak sem kell lemondania a párizsi részvételről, Horvátország, Algéria és Ausztria ellen mérkőzik majd az olimpiai selejtezőtornán, az első két helyezett szerez kvótát.

A Veszprém játékosa lett a legjobb

Álomdöntőt hozott a németországi férfi kézilabda Európa-bajnokság. Az olimpiai bajnok Franciaország és a világbajnok Dánia csapott össze az aranyéremért, bár az olimpia szempontjából már nem volt tétje a mérkőzésnek: a franciák a rendező jogán már régen, a dánok éppen a tavalyi vb-címmel biztosították be helyüket a párizsi mezőnyben. A meccs nem dőlt el a rendes játékidőben, és a hosszabbításban kevesebbet hibázott az olimpiai címvédő, és 2014 után ismét kontinensbajnok lett – írta meg az Origó. Mindkét csapat negyedszer játszott Eb-döntőt, a franciák mindet megnyerték - és a németországi tornán is veretlenek maradtak -, a dánok mérlege két siker mellett immár két vereség.

Magyar szempontból is volt minek örülni a döntőben, mivel a Telekom Veszprém francia játékosai is sokat tettek a győzelemért: a beálló Ludovic Fabregas nyolc, az irányító Nedim Remili öt, az ugyancsak irányító Kentin Mahé három, a balszélső Hugo Descat két alkalommal talált a hálóba.

A torna legjobb játékosának a magyar Telekom Veszprém francia légiósát, Nedim Remilit választották meg. Nem beszélve arról, hogy a bronzérmes Svédország tagja volt két veszprémi játékos, Lukas Sandell és Andreas Nilsson is.

Nehéz csoportban

Szombaton Egyiptom győzelmével véget ért az Afrika-bajnokság is. Ezzel kialakultak az olimpiai selejtező csoportjai. Magyarország Norvégia, Portugália és Tunézia mellé a harmadik négyesbe került, mindegyik csoportból a legjobb kettő jut ki Párizsba. A torna időpontja már ismert (március 14–17.), a helyszíne még nem.