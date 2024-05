Pep Guardiola gárdája ezúttal is nehezen nyert. A gól nélküli első félidő után Erling Haaland szerzett vezetést, majd Szon Hung Min egyenlíthetett volna, a kimaradt ziccernél még Pep Guardiola is a földre huppant izgalmában. A Manchester City a hajrában a semmiből büntetőt kapott, és Haaland a második gólját is bevágta, így lett 2–0 a végeredmény.

A Citynek (88 pont) így a saját kezében van a sorsa a záróforduló előtt, amelyben a West Ham Unitedet fogadja, míg az Arsenal (86 pont) az Evertonnal csap össze vasárnap. Guardiola utalt rá, hogy még nem szerezték meg az angol bajnoki címért járó trófeát.

Guardiola üzent a családosoknak

A Tottenham elleni találkozó után a manchesteri játékosok nem csaptak túlzó ünneplést, hiszen tisztában vannak azzal, hogy még nem nyerték meg sorozatban negyedik bajnoki címüket.

Tetszik, hogy a játékosok boldogok voltak az öltözőben, de nem volt extra ünneplés, a játékosok tisztában vannak azzal, hogy nehéz dolguk lesz vasárnap

– idézte a trénert klubja honlapja.

Guardiolának ugyanakkor amiatt fájhat a feje, hogy két kulcsembere, Kevin de Bruyne és Ederson is ápolásra szorult a meccsen, és le is cserélte őket – olvasható az Origo oldalán.

– Az embereknek vasárnap az Etihad-stadionba kell jönniük, tudva, hogy nehéz lesz. El kell jönniük a családjukkal, és magukkal kell hozniuk az energiát, minden centit és métert meg kell nyerniük, hogy hozzuk ezt a meccset. Ahhoz, hogy megtartsuk a címet, csak annyit kell tennünk, hogy behúzzuk az utolsó mérkőzést. Szerencsések vagyunk, hogy élhetünk ezzel a lehetőséggel – jelentette ki Guardiola.