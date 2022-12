Nosko beszámolójából az is kiderül, hogy megvannak a jól bejáratott embereik az ilyen feladatokra. Például Andrew Connelly, aki korábban a migrációs válság kapcsán támadta a bevándorlást ellenző országokat, köztünk hazánkat is. Az egykori igazgató kitért arra is, hogyan hasznosíthatók azok az anyagok, amelyek nem férnek be a napi politikával foglalkozó olyan nemzetközi lapokba mint a Politico vagy a Financial Times. Úgy vélte, ezeket a történeteket olyan magazinokban lehet elsütni, mint a New Europe, a Visegrád Insight vagy éppen a National Geographic. Kiemelt fontosságúnak nevezte, hogy az adott sztori megragadja a lapok figyelmét, s ezért szerinte akár kreálni is lehet a hírértéket.