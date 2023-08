A KR NNI nyomozói tavaly vették át az ügyet a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól. Az ottani felderítésnek köszönhetően körvonalazódott, hogy az elfogott embercsempészek egy szervezethez tartozhatnak, ezt követően aprólékos nyomozással feltérképezték az egész hálózatot.

Egyre több elkövetőt fogtak el, majd hallgattak ki gyanúsítottént, végül a bűnszervezet vezetőjét is azonosították. Ő jelenleg is szökésben van, ellene európai és nemzetközi elfogatóparancs is érvényben van.

A nyomozás iratait e hét elején küldték meg vádemelési javaslattal a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészségnek. Mivel az iraki férfit távol lévő terheltnek nyilvánították, körözése mellett is elítélhető - olvasható a közleményben.