Végezetül megjegyezték, az illetékes román hatóságok jelentős összegeket fektetnek a kultúrák közötti párbeszéd előmozdításába. Azt írták: míg az antiszemitizmus és különösen a cigányellenesség továbbra is jelen van, Románia lakosságának túlnyomó többsége egyéni szinten nem érzékel távolságot a románok és a magyarok között. Politikai szinten azonban több esemény is heves vitákat váltott ki a történelem eltérő értelmezéseiről, valamint a zászlók és himnuszok használatáról – emelte ki jelentésében az Európa Tanács (ET) kisebbségvédelmi szaktestülete.