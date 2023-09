Lánczi Tamás: jó döntés lenne a magyar párt bevonása a szlovák kormányba Jó döntés lenne az egységes felvidéki magyar párt, a Szövetség bevonása a szlovák kormányba, mert a magyarok kompromisszumképesek – hangsúlyozta Lánczi Tamás politológus az M1 aktuális csatorna hétfő délelőtti műsorában. Lánczi Tamás a szombati szlovákiai parlamenti választással kapcsolatban azt mondta, hogy jelenleg Robert Fico pártja tűnik a legnépszerűbbnek, de várhatóan nem tud majd abszolút többséget szerezni, koalíciós kormányt kell alakítani, és több pártot is be kell vonni. A magyar párt bevonása pedig elég jó döntés lenne, mert a magyarokkal könnyű megegyezni, nem ideológiai kérdésekről folyna velük a vita, hanem pragmatikus dolgokat kérnének, például az oktatás helyzetének rendezését és fejlesztések elindítását – vélekedett a politológus. Lánczi Tamás arról beszélt, hogy az elmúlt években a felvidéki magyaroknál volt némi elbizonytalanodás politikai téren, de végre felismerték, hogy olyan magyar képviselők kellenek a pozsonyi parlamentbe, akik vállalják a magyarságukat, nemzeti színekben indulnak, egyértelműen a magyarokat képviselik, nem próbálnak megfelelni a szlovák belpolitikai elvárásoknak, és nem akarnak a szlovákokhoz szólni. A Szövetség pedig éppen ilyen – mondta a politológus. Hozzátette, a Szövetségnek az is előnyt jelent, hogy mivel eddig nem volt része a szlovák belpolitikának, még nincs lejáratva, hanem „tiszta erő”. Lánczi Tamás szerint fontos, hogy szuverenista erők jussanak hatalomra Szlovákiában, amelyek nem hagyják, hogy „globalista erők játsszanak az országgal”. Robert Fico pedig ilyen, „keménykezű ember”, aki „képes lenne rendet csinálni” – fogalmazott a politológus. Öllős László politológus a szlovákiai Somorjáról az M1-nek nyilatkozva azt hangoztatta, hogy amikor volt magyar párt a pozsonyi parlamentben, akkor sokkal jobban tisztelték a magyarokat Szlovákiában. Lánczi Tamás azt is mondta, hogy ha a magyar párt bejut a parlamentbe, akkor akár a „mérleg nyelve” is lehet a kormányalakításnál, valamint kitért arra is, hogy a magyarok eddig mindig stabilizáló erőként hatottak a kormányban.