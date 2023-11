Egyetlen nem amerikai résztvevőként az Alapjogokért Központ küldöttsége vett részt a Republican Jewish Coalition (RJC) éves nagygyűlésén az Egyesült Államokban – mondta el Az Igazság órájában, az Alapjogokért Központ és a Hír FM közös műsorában Törcsi Péter, az Alapjogokért Központ operatív igazgatója. – A különböző nemzetközi szervezetekben nagyon erős a palesztin lobbi, rengeteg szekértolója van annak a terrorbaloldalnak, amelynek itthon is vannak támogatói. Magyarország viszont nem csak szavakban, hanem tettekben is mindig ott állt Izrael mellett, és ezt pontosan tudják amerikai (és izraeli) zsidó barátaink. Elmondták: hálásak érte, hogy Magyarországra lehet számítani. És azt is tudják, hogy szemben sok Nyugat-európai országgal, Magyarországon valóban zéró tolerancia van az antiszemitizmussal szemben, itt antiszemita terrorpárti nagygyűléseket nem lehet megszervezni – fejtette ki Törcsi Péter.