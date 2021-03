A korlátozások után folytatódik Gyurcsány adóbűnöző ügyvédjének pere

Bár a koronavírus-járvány miatt halasztani kellett a Czeglédy-per tárgyalását, jelenleg úgy tűnik, hogy csupán egy hónapot késik az ügy, és április 7-én, valamint 8-án a vádlottak meghallgatásával folytatódhat a per. Czeglédy két fontos embere lesz vádlott, akik párttársai is voltak Gyurcsány Ferenc ügyvédjének.

Hétfő délelőttre bebizonyosodott: legkorábban egy hónap múlva lehet Czeglédy Csaba adócsalási ügyének következő tárgyalási napja – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a halasztásról a Kecskeméti Törvényszék. A lap úgy tudja, a védőügyvédeket arról értesítette a bíróság, hogy április 7-én és 8-án lesznek a következő tárgyalási napok.

Czeglédy Csaba mellett húszan ülnek a vádlottak padján, így a bírókkal, az ügyésszel, a védőkkel és a hallgatósággal együtt az első tárgyalási napon legalább negyvenen vettek részt. A résztvevők nagy száma pedig akadályozta azt is, hogy a tárgyalási napot telekommunikációs eszközök segítségével lehessen megtartani.

Czeglédy Csabát és vádlott-társait bűnszervezetben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással és más bűncselekményekkel vádolja az ügyészség.

A vádak szerint Gyurcsány Ferenc ügyvédje egy céghálózatot alakított ki, amelynek alsóbb szintjein iskolaszövetkezetek, középső szintjén két koordinátorcég, a legfelsőbb szinten pedig Czeglédy saját, Human Operator Zrt. nevű cége helyezkedett el. Ezzel egy olyan számlázási láncot hoztak létre, amelynek célja a módszeres adócsalás volt.

Az áfát a cégek nem fizették be, majd a be nem fizetett adót vissza is igényelték az államtól. A vád szerint a diákmunkások adóterheit a bűnszervezet szintén nem fizette be. Ezzel kis híján 6,3 milliárdos kárt okoztak az államnak.

A per harmadrendű vádlottja, T. Andrea, akinek férje létrehozta korábban – Czeglédyvel és másokkal – a Nyugat.hu elnevezésű gyurcsányista portált. T. Andrea nemcsak a médiában és Czeglédy cégei körül bukkant fel, hanem az MSZP szombathelyi elnökségében is. A szocialista párt környékén található civil szervezetekben is részt vett, így például a szocialisták Vas megyei irodájának címére bejegyzett Ifjúság a Jövőért Egyesületben.

T. Andrea a Human Operator irodavezetője volt, ami egyértelműen bizalmi pozíció, fontos szerepet töltött be a vádirat által említett láncolatban: a feladata az iskolaszövetkezetek irányítása volt. Emellett a mai napig 5,88 százalékos részesedése van a cégben, korábban pedig felügyelőbizottsági tag is volt a társaságban.

A vád szerint T. Andrea irányította a pénzügyi műveleteket, koordinálta a cégek és iskolaszövetkezetek számlázásával, könyvelésével és kifizetéseivel kapcsolatos tevékenységet.

T. Andreának több érdekeltsége is volt a Human Operator mellett, például annak a Vaskos Építőipari Kft.-nek volt az egyik tulajdonosa, amelyik a Human Operator irodaházába volt bejegyezve. A cég később STOUT Építőipari Kft. néven működött tovább, aminek T. T. Andrea 2016 és 2019 ügyvezetője volt, és a mai napig tulajdonosa. Tagja 2015 óta az ingatlan-bérbeadással és -üzemeltetéssel foglalkozó Prorent Invest Kft.-nek, és 2017 óta vezeti a világhálóportál-szolgáltatással foglalkozó Youwon Hungary Kft.-t, amelynek egyben tulajdonosa is.

Az ügy másik fontos résztvevője A. Zoltán hatodrendű vádlott, aki szintén az MSZP szombathelyi tagja. Korábban a szocialisták Vas megyei elnökségének is a tagja volt.

A. Zoltán volt a Kopernikusz és a Cooperitas iskolaszövetekezek alapítója, elnökségi tagja. Előbbi félmilliárd forintnyi, utóbbi 1,4 milliárd forintnyi adót nem fizetett be az államnak.

