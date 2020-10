Belefér a cigányozás és a zsidózás a sajátos baloldali toleranciába

Miközben a Jobbik Orbán Viktort vádolja antiszemitizmussal, amiért a kormányfő a hírek szerint Heisler Andrást tartja felelősnek azért, hogy a Mazsihisz nem lépett fel a zsidózó Bíró László összellenzéki jelölése ellen, Jakabék pártjában továbbra is megszokottak a rasszista kiszólások. A párt szövetségesei továbbra is mélyen hallgatnak a Jobbik antiszemita és rasszista botrányairól, Karácsony Gergely pedig a Bírónak való kampányolásával azt is elérte, hogy Soltész Miklós és Fónagy János távol maradjon a főváros egy fontos ünnepségéről.