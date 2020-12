Bőkezű lakástámogatások minden élethelyzetre

Az eddigi támogatásformák az újakkal kiegészülve gyakorlatilag minden élethelyzetben: költözésnél, építkezésnél, saját lakás felújításánál, tetőtér-beépítésnél akár több tíz millió forintos segítséget nyújtanak a családosoknak, legyen szó egy nagyvárosi lakásról vagy egy kistelepülésen álló házról. Jóllehet a támogatások nagy része a gyermekeseknek, illetve a gyermekvállalás előtt állóknak szól, vannak szabadon elérhető, bárki által kihasználható lehetőségek is. A program ráadásul szabadon variálható, az egyik támogatási elem igénylése nemhogy kizárja a másikat, hanem sok esetben együttesen érdemes velük élni – írja a Magyar Nemzet.

Ötszázalékos áfa az új lakásokra, nullaszázalékos áfa az új lakásokra családoknak, teljes illetékmentesség bármilyen lakást a családi otthonteremtési kedvezménnyel (csok) vásárlóknak, a lakásfelújítások támogatása hárommillió forinttal már egy gyermeknél is, tetőtér-beépítéshez is kiemelt összegű csok – ezek az új otthonteremtési program elemei.

Pontosabban annak új, a jövő év elejétől életbe lépő intézkedései, amelyek kiegészítik az eddigi lehetőségeket: a csokot, a falusi csokot, a melléjük felvehető kedvezményes hitelt, a jelzáloghitel-tartozások csökkentését, a kistelepülési áfa-visszatérítési lehetőséget és a mindenre – így otthonteremtési célokra is – felhasználható, akár tízmillió forintos babaváró támogatást.

Féláron is lehet lakást venni az új juttatásokkal

A jelentősen bővülő program jól láthatóan a csokra épül. A tetőtér-beépítések kiemelt támogatása a csok új lakásokra szóló, akár tízmilliós támogatásának kiterjesztését jelenti a többgenerációs otthonok kialakításához. Ez jelentős ugrás, hiszen ilyen esetekben eddig csak a bővítésre igényelhető csok volt felhasználható, ami jóval kisebb összeget jelentett. Az öt új programpont közül további kettő – az ötszázalékos lakásáfa visszaigénylése és az illetékmentesség – pedig kifejezetten a csokot egészíti ki további többmilliós kedvezményekkel.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 2016 és 2019 között köttetett lakásadásvételek közül minden hatodikban volt szerepe a csoknak. Az új lakást vásárlók körében 44, a használtlakás-vásárlók körében 12 százalékra becsülhető a csok jelenléte. Az új intézkedésekkel feltehetően mindkét mutató emelkedni fog jövőre. Ráadásul tavaly július óta elérhető ennek a falusi változata is. Bő egy év alatt már a falusi csokot is több mint 13 ezer család vette igénybe.

Fontos szempont, hogy az otthonteremtési program ilyen jelentős bővítése a koronavírus-járvány kellős közepén történik. A kormány részéről ez egyértelmű állásfoglalás az eddigi családpolitika mellett:

ezekben a válságos időkben sem a megszorítások, a családtámogatások megkurtítása szerepel a napirenden, hanem a családok megsegítése és biztatása, hogy ilyen körülmények közepette is bátran lépjenek, ha költöznének, építkeznének vagy felújítanának.

Jól látható az is, hogy az új otthonteremtési program jóval szélesebb kört próbál elérni. Ez a szélesítés, kibővítés egyébként a kezdetektől jellemző.

Míg az első időkben igazán az új építésekre volt elérhető nagyvonalú támogatás (gondoljunk az új építésű ingatlanokra bevezetett tízmillió forintos csokra), a kedvezményes hitellehetőség bővítése a használt lakást vásárlóknak is nagy segítséget jelentett. A jövő évtől azonban lényegében tényleg minden élethelyzetre kiterjed a program: akár költözik, akár építkezik, akár felújít, akár a nagyszülőkkel maradva házat bővít a család, minden esetben több milliós, akár több tíz milliós támogatásokkal számolhat.

Az otthonteremtési program új elemei közül egyértelműen az otthonfelújítási támogatásra van már előzetesen is a legnagyobb érdeklődés, január 1-jétől számos lakás, ház, sőt kert régóta halogatott felújítása valósulhat meg. Noha a jogszabály nagyon tág keretek között értelmezi a felújítást, oda kell figyelni a részletekre , hogy az igénylőt ne utólag érje csalódás.

Arra, hogy az otthonteremtési program szélesebb kört ér el, jó példa a lakásfelújítási program, amely régóta várt elem a hazai lakástámogatások rendszerében.

Azért is nagyon fontos lépés ez, mert a meglévő saját ingatlan eddig pénzhiány miatt halogatott felújításához is hozzásegít vagy az első önálló lakás megvásárlását is könnyebbé teheti a fiataloknak, esetleg elősegítheti a család nagyobb ingatlanba költözését.