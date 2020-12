Csendesek lesznek a visegrádi országok utcái szilveszterkor

Kijárási korlátozás lesz érvényben mind a négy visegrádi országban szilveszter éjjel. A lengyeleknek, csehek, szlovákoknak és magyaroknak idén óvatosabban kell ünnepelni a koronavírus-járvány miatt, ezért az egyes országok különböző szabályokat hoztak.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Csehországban tilos az utcán koccintani

Az elmúlt hetekben, miután az éttermek és bárok csak elviteles és kiszállítós szolgáltatásokat nyújthatnak, a csehek a forralt boros standok körül gyűltek össze az utcán.

A járvány terjedése miatt azonban ez kockázatot jelent, így szilveszterkor megtiltják az alkoholfogyasztást nyilvános helyeken.

Visszaállítják a kijárási tilalmat is az országban, este 9-től reggel 5-ig. Ez alól csak a munkavégzés, vagy az utazás az otthon és a munkahely között, az üzleti tevékenység és a halaszthatatlan utazás jelent kivételt. Bezárnak az üzletek is, csak az alapvető termékeket árusító boltok lehetnek nyitva, az éttermek pedig légkésőbb este 9 óráig lehetnek nyitva, de akkor is csak elvitelre kínálhatnak ételt.

Bár a tűzijátékozás, petárdázás nincs tiltva, arra kérik az embereket, hogy idén tekintsenek el ettől, és nagy házibulit sem lehet tartani, mert maximum két olyan ember találkozhat, akik nem egy háztartásban élnek.

Szlovákiában elmarad a hagyományos, újévi tűzijáték

Idén sem a hagyományos újévi ünnepség, sem a tűzijáték nem lesz megtartva sem a szlovák fővárosban, sem Pozsonyban. A pozsonyi városi tanács úgy döntött, hogy a járványhelyzet miatt nem tartják meg a programokat.

Ha sok emberrel találkozunk, hogy megnézzük a tűzijátékot, az egészségügyi kockázatot jelent, és a tűzijáték egy rossz jelzés is lehet a városi pénzek pazarlására – mondta el a városi szóvivő. Kiemelte, hogy

arra kérik az embereket, hogy idén mindenki a szűk családjával ünnepeljen. Ezzel kifejezhetjük szolidaritásunkat az egészségügyi dolgozók felé is

– tette hozzá.

Az országban érvényben marad a kijárási korlátozás is, és a lakosság számára elérhető pirotechnikai eszközök használata is tilos Szilveszterkor.

Egy település polgármestere azonban kedves ötlettel állt elő, hogy a lakosok mégis közel érezzék magukat egymáshoz szilveszterkor. Bár Nagyrőcén is elmarad a tűzijáték, egy DJ fogja járni a várost, és megáll az emberek ablaka alatt, akik kérhetnek egy-egy számot tőle.

A polgármester azt mondta, idén a koronavírus-járvány miatt mindenkinek otthon kell maradnia, ezért a DJ megy el hozzájuk.

A korlátozások a vírus ellen vannak, nem az emberek ellen, ezt diktálja a józan ész

Lengyelországban szilveszterkor este hét és reggel hat óra között szigorú kijárási tilalom lép életbe. A korlátozással kapcsolatban a lengyel miniszterelnök arról beszélt, hogy tavasszal hasonló korlátozásokat vezettek be, és senkinek nem volt kétsége afelől, hogy tiszteletben kell-e tartani őket. Erre nem csak a józan ész figyelmeztet, hanem arra is emlékezhetünk, hogy tavasszal mindannyian eleget tettünk a felhívásoknak, és gyorsan jó eredményeket értünk el – fogalmazott a Mateusz Morawiecki.

Pawel Bossernakker, belügyminiszter-helyettes rámutatott, „ezek a rendeletek nem az emberek, hanem a vírus ellen vannak.”

„Itt elsősorban a józan észre kell hallgatnunk, mert a szabályozás célja, hogy megakadályozza ennek a vírusnak a terjedését, amellyel küzdünk”

– tette hozzá.

A lengyelek sem készülhetnek nagy házibulival az estére, hiszen egy család legfeljebb öt vendéget fogadhat.

Tilos a durrogtatás az utcán

Magyarországon szilveszter éjjelre sokan vásárolnak tűzijátékokat, petárdákat, idén azonban járvány elleni védekezés miatt tilos a közterületi tűzijáték és magánterületen is csak az alacsony kockázatú pirotechnikai eszközök használhatóak.

A járvány előtti években december 28. és 31. között lehetett tűzijátékokat vásárolni, idén azonban ezeknek az árulása és a felhasználása is tilos.

Nagy házibulit sem tarthatnak a magyarok, mert egy-egy összejövetelen legfeljebb 10 fő vehet részt. A kijárási korlátozás este 8 órától van érvényben, de előtte sem érdemes az utcán, parkban összegyűlni és koccintani, mert december 24. és január 3. között tilos közterületen alkohol fogyasztani.