Dömötör Csaba: a második hullám felkészültebben ér minket

Sokan azt érezhették, hogy a vírus nyári szünetet tart, de a kormány nem tartott, ezért a második hullám felkészültebb állapotban ér minket, mint tavasszal – mondta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában.

„Az év elején az az ismeretlennel álltunk szemben, de ma már többet tudunk, így a felkészültségünk magasabb szinten áll” – fogalmazott az államtitkár, aki szerint elhúzódó, többfrontos küzdelemre kell berendezkedni, mert még mindig nincs tömegesen használható, vakcina.

Az alapvető célok: a vírusnak leginkább kitett idősek védelme, az oktatás biztosítása és a gazdaság fordulatszámának mielőbbi visszaállítása, a munkahelyek megvédése

– összegezte Dömötör Csaba.

„A fegyelem és az összefogás továbbra is jó pajzs a vírus ellen, és ezt a kormány gyors és hatékony döntéshozatallal erősítheti. Mivel a védekezés eddigi rendszere jól vizsgázott, ezért nincs ok arra, hogy a kormány rángassa a járványügyi védekezés botkormányát” – fogalmazott.

Jelezte azt is, az elkövetkező időszakban nagy szerep jut majd a szolidaritásnak, például a fiatalok sokat tehetnek az idősekért többek között a távolságtartási szabályok betartásával.

Kitért arra is, a kormány pénteken pontosította a beutazásra vonatkozó szabályokat: akik igazolják, hogy gazdasági tevékenység céljából utaznak, korlátozás nélkül visszatérhetnek az országba. A pontosítások között szerepel az is, hogy beutazáskor külföldön elvégzett vírustesztet is elfogadnak – tette hozzá Dömötör Csaba.

Az oktatásról szólva úgy fogalmazott, nagy eredmény, hogy a tanévet el lehetett kezdeni. Ugyanakkor az iskolák részletes járványügyi protokollt kaptak, hogy megelőzhessék a megfertőződést. Fontosnak nevezte azt is, hogy ha a vírus megjelenik egy intézményben, akkor egyedi döntést lehet hozni ebben az esetben – mondta.

Kérdésre elmondta azt is, lezárult a nemzeti konzultáció, a kérdőíveket 1 millió 793 ezren töltötték ki. Ez azt jelenti, hogy a mostani konzultáció volt eddig a második legnépszerűbb.

Borítókép: Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára