Erdő Péter: a karácsony reményt hordozó, vigasztaló ünnep

Ez a vonása nehéz időkben mutatkozik meg igazán – mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek az MTI-nek.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A bíboros hangsúlyozta: az emberrel szolidaritást vállaló Isten „egy lett közülünk”, megmutatva ezzel is, hogy „az ő szeretete tervezi meg az emberiség életét”. Hozzátette: még járvány idején is vigasztaló megtapasztalni, hogy „kaptunk képességeket, amelyekkel felvehetjük a harcot” az újabb és újabb betegségekkel, természeti csapásokkal szemben.

Az elmúlt hónapokban látványos volt, ahogyan versenyt fut egymással a járvány és a tudomány. Talán már látszik a fénysugár is ennek a sötét időszaknak a végén, ha pedig sikerül végre megtalálni a vírus ellenszerét, az is a teremtő Isten ajándéka lesz, aki képessé tett bennünket erre.

Erdő Péter szólt arról is: az idei karácsony számos kihívás elé állít, a járvány sok kényelmetlenséggel, lemondással, önmegtagadással jár. Ugyanakkor ha minden nehézséget leküzdve örömet tudunk szerezni szeretteinknek, az különlegesen széppé teheti az ünnepet.

A bíboros szerint a hívő emberek alapvető lelki igénye, hogy szentmisén vegyenek részt, felvegyék a szentségeket, és ez az igény az elmúlt időszakban jobban tudatosult bennük, mint amikor korlátozások nélkül gyakorolhatták vallásukat.

A járvány idején azt is megtapasztalták – mondta -, hogy sok esetben a nem hívő vagy „éppen csak távoli emlék szintjén hívő ember is Istenhez fordul élete nagy kérdéseivel, nagy drámáival”.

Az elmúlt időszakban többen keresték fel a plébániákat olyanok, akiknek koronavírus-fertőzés miatt kórházba került, esetleg élet és halál között lebegett hozzátartozójuk, és noha sem a beteg, sem a rokonai nem voltak templomba járók, mégis úgy érezték, ebben a helyzetben az egyház tehet értük valamit.

Ilyenkor szentmisét mondanak, imádkoznak a betegért – fűzte hozzá a bíboros.

Erdő Péter kitért arra is: az elmúlt időszak tanulsága az is, hogy a hívekkel az online térben kialakított kapcsolatot meg kell tartani a későbbiekben is, és ez „jelentős része az egyház küldetésének”. Természetesen amikor a hívek járhatnak szentmisére, nem helyettesítheti a személyes részvételt az online miseközvetítés, de a kapcsolattartásnak, a katekézisnek vagy az egyházmegyei, püspökkari testületek munkájának is jó eszköze lehet az internetes kommunikáció.

Ugyanakkor fontosnak nevezte, hogy bár a közösségi média a templominál elevenebb, könnyedebb kommunikációt tesz lehetővé, a papok ne adják magamutogatásra, bohóckodásra a fejüket, hanem az egyház küldetéséhez hűen használják ezt a fórumot is.