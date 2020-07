Megölte édesanyját, megreggelizett, majd feladta magát a rendőrségen

A Békés megyei Csorvás lakói értetlenül állnak a gyilkosság előtt.

Egy hónapra elrendelték annak a csorvási férfinak a letartóztatását, aki csütörtök reggel egy késsel megölte édesanyját, majd holttestét elásta – közölte a Békés Megyei Főügyészség pénteken.

A 42 éves férfi csütörtök reggel csorvási lakóhelyén ököllel többször megütötte a vele együtt élő 62 éves édesanyját. Majd magához vett egy megközelítőleg 30 centiméter hosszúságú kést, és azzal a hátán és a nyakán többször megszúrta. A nő belehalt sérüléseibe.

Ezt követően a férfi a holttestet elásta, a vért feltakarította, az ehhez használt eszközöket elmosta, illetve eltüntette, a kést feldarabolta és a szennyvízcsőbe dobta.

Ezután megreggelizett, de közben arra az álláspontra jutott, hogy „ezt úgysem lehet megúszni”, ezért – egy pénzintézeti ügyintézés és a családtagok felkeresése után – csütörtök délután feladta magát a rendőrségen.

A letartóztatását azért rendelték el, mert felmerült a szökés, elrejtőzés veszélye, illetve mert a férfi a bizonyítási eszközöket megsemmisítette és elrejtette – olvasható a közleményben.

A Beol.hu azt írja:

a csorvásiak értetlenül állnak a tragédia előtt, hiszen csendes, szorgalmas embereknek ismerték a a főutcához közel található takaros ház lakóit, a 61 éves idős asszonyt és 42 esztendős fiát.

Nem volt veszekedésektől hangos az épület, ezért is keltett nagy megdöbbenést a gyilkosság. A portál szerint az idős hölgy és fia is nagyon aktív volt, a néhány évvel ezelőtt egyébként is jó állapotban lévő házat rövid időn belül gyönyörűen felújították, az előkertben rózsák pompáznak, az utcafront is szép, rendezett.