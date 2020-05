Mintegy száz kistelepülésen alakítanak ki szolgálati lakásokat

Több mint száz kistelepülésen alakítanak ki szolgálati lakásokat, erre ötmilliárd forintos keretösszeget különítettek el a Magyar falu programban – mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos szombaton Vasegerszegen, egy szolgálati lakás átadásán.

Gyopáros Alpár a Vas megyei településen kiemelte, sok faluban nincs elég szakember, például jegyző, pedagógus vagy orvos. A szolgálati lakások kialakítása azért szerepel a program pályázati elemei között, hogy erre a problémára megoldást találjanak a kistelepülések.

Vasegerszegen is elkészült egy szolgálati lakás, amelyre a falu 23,2 millió forint támogatást kapott.

A kormánybiztos emlékeztetett, hogy 2019-ben indult a Magyar falu program, amelynek egyik eleme a lakhatási támogatás, a falusi csok. Nyolc hónap alatt országszerte mintegy tízezer támogatási igény érkezett, ötvenmilliárd forint értékben – írja a Magyar Nemzet.

A fejlesztési program másik eleme az állami fenntartásban lévő, alacsonyabb rendű utak fejlesztése, ennek keretében 2019-ben és 2020-ban nyolcszáz kilométernyi út újul meg, százmilliárd forintból.

Harmadik elemében pedig a helyi életminőséget javító intézkedések szerepelnek, itt 16 pályázati kiírás jelent meg hatvanmilliárd forint értékben és tavaly 5500 nyertes pályázat volt.

Kitért arra is, hogy Vasegerszeg négy pályázati támogatási igényt nyújtott be, amelyek közül mindegyik nyert. A szolgálati lakás kialakítása mellett új falugondnoki buszra 15 millió forintot, közösségi tér kialakítására 21,3 millió forintot, közterületek karbantartását célzó eszközök beszerzésére pedig 4,5 millió forintot kapott.

Gyopáros Alpár kiemelte azt is, hogy népszerű a Magyar falu program a hazai kistelepülések körében. Tavaly és idén is egyaránt 150 milliárd forint a keretösszege a programnak, a rendszer rugalmas, gyorsan hoznak döntést egy-egy pályázati támogatással kapcsolatban, és gyorsan is utalják a támogatási összegeket, előfinanszírozásban és száz százalékos támogatási intenzitással.

Ágh Péter, a térség fideszes országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta a szolgálati lakás átadásánál, hogy az M86-os gyorsforgalmi úttal biztonságosabb lett a település, hiszen a teherautók most már elkerülik a falut. Vonzóbb lett a falu így, mert közel van Szombathely, Sárvár, Csorna és Győr, ezen felül a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. is megújította a helyi állomás épületét, az önkormányzat pedig több fejlesztést is meg tudott valósítani, egyebek mellett belügyminisztériumi forrásból út épülhetett a temetőhöz – sorolta.

Borítókép: Gyopáros Alpár kormánybiztos (k), Németh József polgármester (b) és Ágh Péter, a térség fideszes országgyűlési képviselője (j) a Magyar Falu Program huszonhárom millió forintos támogatásából felújított szolgálati lakást előtt Vasegerszegen 2020. május 30-án