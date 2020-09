Operatív Törzs: az új fertőzöttek száma tíz napja kiegyensúlyozott (élő)

Ma is megtartja szokásos napi tájékoztatóját az Operatív Törzs.

Cikkünket folyamatosan frissítjük.

Összesen 142 rendőri intézkedés volt a hétvégén a védelmi készültség szabályainak megszegése miatt – mondta el a tájékoztató elején Kiss Róbert az Origo tudósítása szerint. Összesen 405 személy ellen intézkedtek a rendőrök a maszkviselés szabályainak megszegése miatt múlt hétfő óta – mondta a rendőrezredes. 7780 hatósági házi karantént rendeltek el az elmúlt hétvégén, így most jelenleg több mint 24 ezer hatósági házi karantén van. Kiss Róbert szólt arról is, hogy több határállomáson többórás várakozás van.

A közvetítést itt tudja megtekinteni:



Müller Cecília arról beszélt, hogy az elmúlt napok fertőzési száma kiegyensúlyozott, nagyjából alulról közelíti az ezret. Az országos tisztifőorvos közölte, a közösségi terjedést a higiénés szabályok betartásával lehet meggátolni.

Kiemelte: nagyon fontos az egyéni felelősség a maszkhasználatnál. Felkészültek a hőmérőzésre az iskolák, és a nagyobb intézményekbe hőkapukat telepítenek – tette hozzá.

Az arckezelést leszámítva mindig viseljünk maszkot

A szépségszalonokban, és a fodrászatokban is be kell tartani a védekezési szabályokat – mondta Müller Cecília. A legfontosabb szabály, hogy a szolgáltatások adója és vevője is legyen egészséges – tette hozzá. Az arckezelést leszámítva mindig viseljünk maszkot.

Az iskolai várakozással kapcsolatban Müller Cecília kérdésre azt mondta, hogy a szülők várják meg a gyermekeket, amíg az iskolában megmérik a hőmérsékletüket.

Az országos tisztifőorvos elmondta, hogy mostmár bárhol bárki hordozhatja a vírust, és az első hullámmal szemben, amikor gócpontokban jelent meg a vírus, most nem ez a helyzet. Az országos tisztifőorvos szerint nagyobb az esély a zsúfolt és sűrűn lakott helyeken arra, hogy elkapjuk a vírust.

Kockázatelemzés a munkahelyeken

Müller Cecília kérdésre azt mondta, hogy a foglalkozás-egészségügyi orvossal egyeztetve határozzák meg a munkáltatók az óvintézkedések mértékét egy kockázatelemzés után. Sok függ attól, hogy ki milyen munkahelyen és munkakörben dolgozik – tette hozzá.

Kérdésre válaszolva Müller Cecília elmondta, az orvosi magánrendeléseken is kötelező a maszkviselés.

Kitért arra is, hogy két negatív PCR-tesztet követően kerülnek vissza a kórházakból a szociális intzéményekbe a betegek.

A diákok esetében alapvető tünet a láz

Javasolt a vitaminok szedése, a kiegyensúlyozott mozgás, a légzőgyakorlat végzése egy koronavírus-fertőzés után – mondta kérdésre Müller Cecília.

Kérdésre válaszolva úgy nyilatkozott, a diákok esetében alapvető tünet a láz a koronavírusnál, emiatt is fontos a tanulók hőmérése.