Soros György játszótere lett Európa VII. rész

Az amerikai tőzsdespekuláns Nyílt Társadalom Alapítványa egyértelműen Európában látja az igazi potenciált, több mint 600 pénzügyi juttatás érkezett 2018-ban.

Soros György amerikai tőzsdespekuláns Nyílt Társadalom Alapítványa az egész világon támogat különböző civil szervezeteket, azonban egyértelműen Európában látják az igazi potenciált. Az Öreg Kontinensre több mint 600 pénzügyi juttatás érkezett 2018-ban – írja a V4NA Hírügynökség.

A Soros Györgyhöz köthető Nyílt Társadalom Alapítványok hivatalos honlapján elérhető regionális adatok szerint a szervezet 2018-ban összesen 603 juttatást biztosított az Európában működő szervezetek és egyéb programok számára.

Az interaktív térkép – amelyen már a teljes Soros-hálózat látható – használata rendkívül egyszerű. Egy adott pontra rákattintva kiadja a szervezet nevét, az OSF-től kapott pénzösszeget, illetve azt, hogy pontosan mire használhatják a juttatást.

A térképből egyértelműen kiderült, hogy Sorosék Németországban, Belgiumban, az Egyesült Királyságban és Franciaországban is nagyon aktívak.

Ami a visegrádi négyeket illeti, ezeket az országokat is szépen lefedi a kitartott hálózat.

Lengyelországban 14 szervezet részesült Soros támogatásából. Az is előfordult, hogy az országban működő szervezet többször is sikeresen pályázott Soros dollárjaira.

A varsói székhelyű Helsinki Foundation for Human Rights például háromszor is pénzhez jutott, összesen több mint 1,4 millió dollár értékben. A leírás szerint 310, illetve 990 ezer dollárt általános támogatásként kapták (to provide general support). 110 ezer dollárból pedig lehetőség nyílt az úgynevezett „Helsinki Klub” létrehozására, amellyel ösztönözhető, hogy az emberek emberi jogokkal foglalkozó programokban érdemben részt vegyenek, azokat tovább vigyék és felhívják a közvélemény figyelmét emberi jogokkal kapcsolatos kérdésekre.

Csehországban 20 szervezet élvezhette Soros György pénzügyi segítségét. Többek között a Transparency International prágai kirendeltsége is kapott 99 ezer dollárt a City Capture 2.0 nevű programra. Az országban működő Amnesty International majdnem 50 ezer dollárt kapott. A Prague Pride 150 ezer dollárt kaphatott. A Ceske Centrum Pro Investigativni Zurnalistiku nevű portál több mint 31 ezer dollárt kapott fenntarthatóságra (CCIJ Sustainability).

Szlovákiában 12 szervezet élvezhette Soros György támogatását. A Transparency International Slovakia 134,980 dollárral gazdagodott, Idősek a korrupció ellen nevű programjukra (Seniors Against Corruption). Az Inakost nevű NGO több mint 37 ezer Soros-dollárt fordíthatott Szlovákiában az LMTBQ ügyekkel foglalkozó NGO-kra a Building Social Base program keretén belül.

Magyarország egyértelműen Soros kedvenc V4-es országa, itt több mint 70 szervezetet finanszírozott.

Soros egyeteme, a Central European University hatszor is kapott pénzt, összesen több mint 1,2 millió dollár értékben. Az összegből jutott jótékonysági és képzési tevékenységek finanszírozására. Valamint lehetőség nyílt egy hatnapos, maximum 25 fős képzés támogatására Moldovában, Örményországban és Kirgizisztánban, amelynek célja kutatók és „think tank” csoportok képességfejlesztése.

A magyar kormánnyal szemben kritikus Direkt36 Újságíró Központ Nonprofit Kft. kétszer is sikeresen kapott pénzt az OSF-től, összesen 95 ezer dollárt. Az OSF honlapja szerint ebből jutott a Direkt36 középtávú fenntarthatóságának biztosítására a támogató bázis megerősítése révén (Ensuring the mid-term sustainability of Direkt36 through the strengthening of its supporting base).

A magyar kormányt támadó, baloldali Atlatszo.hu Kozhasznu Nonprofit Kft. az OSF honlapja szerint 49,120 dollárt kapott Soros Györgyéktől. Ebből a pénzből a fenntarthatóság elérését segíthették elő (Building a strong foundation through microdonations – achieving sustainability). A Romániában tevékenykedő Asociatia Atlatszo Erdely Egyesulet majdnem 25 ezer dollárt kapott átláthatóságra (Transparency through Media and Civil Society in Transylvania Phase 2).

Ugyan a térképen nem szerepel, de a Soros-médiahálózat szerves részét képezi Magyarországon a liberális 444.hu. A magyar cégadatbázisból kiderül, hogy a 444-et kiadó Magyar Jeti Zrt. igazgatótanácsában ott ül Maria Nemcova, aki korábban a Nyílt Társadalom Alapítvány (Open Society Foundation, OSF) prágai programigazgatója volt. Nemcova most a szintén Soroshoz köthető Media Development and Investmend Fund nevű szervezetnél tevékenykedik működési vezérigazgató-helyettesként (chief operating officer).

A Soros által alapított Roma Education Fund kiemelkedően teljesített az OSF-nél, ugyanis több mint 6,7 millió dollárt kapott többek között általános működési támogatásként (to provide general support).

Különböző magukat jogvédő szervezeteknek nevező NGO-k, így például a magyar Transparency International 125 ezer dollárt kapott, a Helsinki Bizottság (Hungarian Helsinki Committee) pedig 50 ezret.

Az OSF rengeteg olyan szervezetet is támogatott Európa-szerte, amelyek valamilyen módon a migrációval foglalkoznak.

A szerb Asylum Protection Center 150 ezer dollárt fordíthatott menekültügyi, valamint migránsokkal szemben alkalmazott gyakorlatok nyomon követésére és fejlesztésére.

A spanyol Coordinadora De Barrios 138,434 dollárt kapott Politikai erőszak áldozatául esett migránsok és menekültek jogi és pszichoszociális támogatására.

A dán Institute for International Studies közel 50 ezer dollárból kutatások segítségével megismerhette a Nyugat- és Észak-Afrikából származó, Európába vándorlásuk során szexmunkával foglalkozó nők tapasztalatait az egészségvédelem és biztonság szempontjából.

A görög Migrációs Fórum (Greek Forum of Migrants) kétszer is pénzhez jutott, összesen majdnem 116 ezer dollárhoz.

Az olasz Istituto Affari Internazionali 230,191 dollárból előmozdíthatta a szakpolitikai döntéshozókkal folytatott párbeszédet az európai migrációs és menekültügyi politika új megközelítéseiről. A cél, a menekültek, migránsok és a fogadó országok társadalmának segítése volt.

A brüsszeli székhelyű Migration Policy Institute Europe pedig több mint 356 ezer dollárt kapott, többek között a jövőbeni európai menekültügyi politikára vonatkozó javaslatok kidolgozására.

Soros György olyan szervezeteket is támogatott, amelyek az LMBTQ-közösségek ügyeivel foglalkoznak, de a reprodukciós jogokat előtérbe helyező alakulatok is jól jártak.

A szerb ERA – LGBTI Equal Rights Association 135 ezer dollárból többek között erősíthette a HIV és LMBTQI mozgalmak közötti együttműködést. A cél az volt, hogy javítsák az LMBTQI-spektrumon belül a kulcsfontosságú közösségek számára nyújtott szolgáltatásokat.

Az International Planned Parenthood Federation European Network kétszer is pénzhez jutott, összesen 376 ezer dollár értékben. Ebből a kedvezményezett szexuális és reproduktív jogokkal kapcsolatos munkáját támogatták Európában, illetve proaktív stratégiákat dolgozhattak ki a szexuális és reproduktív jogok európai előmozdítása érdekében.

A Transgender Europe pedig 300 ezer dollárt kapott általános működési támogatás címen (to provide general support).

A szervezetek támogatásán kívül Soros György finanszírozott 28 szövetséget (Fellowship) több mint 1,2 millió dollár értékben. Továbbá két gyakornokságra is jutott több mint 18 ezer dollárt. Ebből a nyertesek a Refugee Law Project nevű szervezet kötelékében vehettek részt különböző emberi jogokkal foglalkozó szemináriumokon. 26 ösztöndíjra (Scholarship) közel 450 ezer dollárt fordított az OSF.