Soros kottájából játszik az Európa Tanács: az emberi jogi biztos is támadásba lendült

Bizonyított tény, hogy Soros György fizeti az Európa Tanács működését, állítja ki a számlákat, a mostani közlemény kiadója pedig kiállította a teljesítményigazolást – jelentette ki Hollik István a Magyar Nemzetnek. A Fidesz kommunikációs igazgatója arra reagált a lapnak, hogy Dunja Mijatović, az Európa Tanács emberi jogi biztosa november 20-án arra szólította fel a magyar Országgyűlést, hogy halassza el a magyar kormány által múlt pénteken előterjesztett alaptörvény-módosításról szóló szavazást, mert az káros az emberi jogok magyarországi helyzetére. A kormánypárti országgyűlési képviselő szerint

– Az Európa Tanács nem azonos az Európai Tanáccsal. Utóbbi az Európai Unió tevékenységének általános politikai irányvonalát és prioritásait határozza meg – hívta fel a figyelmet Hollik István.

Dunja Mijatović médiajogász, az EBESZ volt sajtószabadság-képviselője csütörtökön a gyermekek és a családok jogait védő magyar törvénymódosítást aggasztónak nevezte, mert szerinte az megbélyegzi a szexuális kisebbségeket, valamint elutasította a jogaiknak a méltóságukat is érintő „manipulálását” politikai haszonszerzés céljából. Mijatović a közleményben kiemelte: az összetett jogszabálycsomagban szereplő, előzetes egyeztetés nélkül benyújtott, az igazságszolgáltatás működését, a választási törvényt, a nemzeti emberi jogi struktúrákat, a közpénzek ellenőrzését és a szexuális kisebbségeket érintő javaslatok elfogadásuk esetén alááshatják a demokráciát, a jogállamiságot.

Úgy fogalmazott: „A magyar kormány által javasolt törvénymódosítások némelyike az igazságszolgáltatás elmúlt évtizedben már megkopott függetlenségét áshatja alá, továbbá különös aggodalmakat vet fel a Kúria elnöke hatáskörének kiszélesítésére irányuló javaslat is.”

Mijatović az Európa Tanács alkotmányjogi szakértőkből álló testületére, a Velencei Bizottságra hivatkozva azt hangsúlyozta: ilyen nagy horderejű jogalkotási javaslatokat, különösen alkotmánymódosítást nem szabad elfogadni rendkívüli állapot idején, igaz, azt nem vette figyelembe, hogy a veszélyhelyzet idején a magyar Országgyűlés továbbra is ülésezik.

Amint arra a Magyar Nemzet már korábban is rámutatott:

Köztük van Dunja Mijatović, akin keresztül Soros Györgynek az Emberi Jogok Európai Bíróságában is erős a lobbija, amit tulajdonképpen az Európa Tanács idézett közleménye is bizonyíthat.

A meleglobbi is támadásba lendült

Tizenegy, Soros György alapítványai által is támogatott LMBTQ-szervezet közleményben tiltakozik az örökbefogadást szigorító törvényjavaslat ellen. A szervezetek szerint a kormány ellehetetlenítené az egyedülállók – és velük együtt az élettársi kapcsolatban vagy azonos nemű párkapcsolatban élők – örökbefogadásának lehetőségét. Az ENSZ-re és az Európa Tanács irányelveire hivatkozva hozzátették: a javaslatcsomag – az örökbefogadás aránytalan megnehezítésén túl – a transz- és interszex gyermekek jogait is tovább csorbítaná.