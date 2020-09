Kötelező lesz a maszk viselése zárt és nyitott térben egyaránt.

A fertőzöttek számának növekedése miatt Szlovénia újabb szigorításokat vezet be a járvány megfékezésére: kötelező lesz a maszk viselése zárt és nyitott térben egyaránt, valamint az iskolákban 7. osztálytól felfelé, továbbá hőmérsékletet kell mérni a munkahelyeken, és a szórakozóhelyeknek 22 órakor be kell zárniuk – jelentette be Jelko Kacin kormányszóvivő, a kabinet csütörtöki ülését követően.

Kacin kiemelte: hogy a maszk kötelező viselése már a hétvégétől érvénybe lép. Eddig csak zárt nyilvános helyen kellett maszkot hordani Szlovéniában, szombattól a piacokon, a városközpontokban és a szabadtéri rendezvényeken is kötelező lesz.

Az iskolákban csak a közös helyiségekben volt kötelező a szájmaszk hordása, most 7. osztálytól felfelé mindenki számára kötelező lesz a védőfelszerelés viselése az osztálytermekben is.

Kötelező lesz továbbá a testhőmérséklet mérése a munkahelyre belépés előtt. A kormány jövő héten a parlament elé küldi azt a törvénymódosítási javaslatot, amely három napig úgy engedélyezi a betegszabadságot, hogy a munkavállalónak nincs róla orvosi igazolása.

A kabinet további rendeleteket készít elő, amelyeket abban az esetben vezetnének be, ha tovább nőne a fertőzöttek száma az országban. Ilyen lenne például az összejövetelek felső létszámkorlátjának tíz főről hatra csökkentése.

Szlovéniában a kormány által közzétett adatok szerint szerdán 104-gyel 4058-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Kedden még rekordszámú, 123 új esetről számoltak be.

Egy új haláleset történt, így a járvány eddigi halálos áldozatainak száma 136-re nőtt. Ezt megelőzően közel két hétig nem hunyt el senki a Covid-19- betegség következtében.

A diagnosztizált betegek közül 62-ten vannak kórházban, és közülük tizenegyet ápolnak intenzív osztályon.

A múlt hét óta megkétszereződött a kórházi ellátásra szoruló betegek száma. Az aktív betegek száma először haladta meg a járvány kezdete óta az ezer főt.

A legtöbb fertőzöttet, 29-et a fővárosban, Ljubljanában regisztrálták.

Horvátországban a válságstáb jelentése szerint az elmúlt 24 órában 250-nel nőtt, és elérte a 14 279-et az azonosított fertőzöttek száma. Szerdán 280 esetről számoltak be. Két idős, krónikus beteg hunyt el, így a járvány halálos áldozatainak száma 238-ra nőtt, 11 933-an pedig már meggyógyultak.

A betegek közül 300-an vannak kórházban, közülük 24-en lélegeztetőgépre kapcsolva.

Az aktív betegek száma 2108, és 8756-an vannak hatósági karanténban.

A legtöbb fertőzöttet továbbra is Split-Dalmát megyében és a fővárosban, Zágrábban regisztrálták: előbbiben 76, utóbbiban 45 embernél mutatták ki a koronavírust.

Davor Bozinovic belügyminiszter, a válságstáb vezetője a sajtónak csütörtökön úgy nyilatkozott: több megyében látogatási korlátozást és kijárási tilalmat vezettek be a szociális intézményekben, valamint szeptember 30-ig meghosszabbították a beutazási korlátozásokat a nem uniós állampolgárok számára.

Ami az uniós állampolgárokat illeti, továbbra is szabadon beutazhatnak Horvátországba, a lehetséges korlátozások bevezetésével Zágráb megvárja az Európai Tanács jövő heti döntését az EU-n belüli szabad mozgás – a járvánnyal összefüggő – korlátozását illető közös kritériumokról – tette hozzá a tárcavezető.