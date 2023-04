Még csak alig egy éve nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt a luxusszemüvegek és -divatkiegészítők világmárkáit Szegedre hozó Prágai Boutique Optique szaküzlet, megannyi divatbemutató, VIP-esemény helyszínéül szolgált már. Most azonban egészen másról ad hírt a szegedieknek.

Hazánkban egyre több közintézmény szerzi be az életmentő berendezést, kisvállalkozások, családok ritkán. Pedig ahol emberek dolgoznak, ott bármikor szükség lehet defibrillátorkészülékre. Ennek beszerzésével a Prágai Látszerészet társadalmi szerepvállalása azért példaértékű, mert az újraélesztő eszközt nemcsak az új üzletben tartózkodók életmentésére helyezték el, hanem a több buszmegálló, játszótér miatt forgalmas Bartók tér járókelői számára is.

– A jótékonykodás eddig sem állt távol tőlünk, több egészségmegőrzést szolgáló alapítványnak, egyesületnek segítettünk már. A Covid idején a szegedi SBO-nak gyűjtöttünk két gégetükörre. Most személyes indíttatás is vezérelt: sajnos a családban is fordult már elő vérkeringés-összeomlás, tudom, milyen fontos az életmentő, gyors segítség. Fontosnak tartom, hogy a szegediek tudják: a Prágai Boutique Optique szaküzlet munkatársai a helyben megtartott újraélesztési tanfolyamon sajátították el a szakszerű életmentést és a készülék használatát, így váratlan helyzetekben is azonnal részt tudnak venni az újraélesztésben – fogalmazott Prágai András, a Prágai Látszerészeti Kft. három üzletének vezetője.

A szaküzletben minap elhelyezett készülék EKG-analízist végez, érzékeli a mellkaskompressziót, és hanggal utasít a teendőkre, ha arra szükség van, ez alapján manuálisan képes leadni, és a teljes újraélesztés folyamatát is támogatja. Használata egyértelmű, lépésről lépésre adja le az utasításokat a mentésben részt vevőknek.

– Vészhelyzetben az első lépés mindig a mentők értesítése legyen, majd az életben tartáshoz szükséges, szakszerű mellkasnyomást kezdjük el, és egészen a mentők kiérkezéséig folytassuk. Közben hívjunk segítséget, hátha tudnak hozni defibrillátort, ami támogatja az életmentés folyamatát – magyarázta Varga Erika, a Defibrillátor Plusz Kft. ügyvezetője, vezető oktató, hozzátéve, Magyarország defibrillátor-térképéről bárki tájékozódhat az interneten.

A Prágai Boutique Optique homlokzatára hamarosan ki is kerül majd a tábla, mely arra hívja fel a járókelők figyelmét, hogy a szaküzletben életmentő készülék található.

Elérhetőség: Prágai Boutique Optique

6722 Szeged, Bartók tér 5.

Telefon: +36-30/303-8286

butikoptika.hu

Facebook

Instagram

6722 Szeged, Bartók tér 5.

Telefon: +36-30/303-8286

butikoptika.hu

Facebook

Instagram