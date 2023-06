Ahogyan az elmúlt években a világjárvány, úgy jelenleg a magas infláció is állandó pénzügyi óvatosságra int. Megfelelő szemlélettel és tudatos tervezéssel a bevételünk mértékétől függetlenül is lehetőségünk van az eredményes spórolásra és az aggódás nélküli, kiegyensúlyozott életre.

Amint képesek vagyunk jobban odafigyelni a kiadásainkra, egy szűkösebb időszakban is meg tudjuk őrizni a családunk biztonságát, illetve a mentális és fizikai egészségünket. Cikkünkben olyan gondolatokat és technikákat gyűjtöttünk, amelyek egyaránt segíthetnek a kisebb és nagyobb anyagi döntések meghozásában.

A vásárlási szokások tudatosítása és átalakítása

A felnőtt élet egyik legnagyobb kihívása, hogy megtanuljunk bánni a pénzünkkel. Vannak ugyan, akik szinte ösztönösen képesek vigyázni az összes megkeresett forintjukra, de előfordul, hogy az emberek gondolkodás nélkül, impulzív módon vásárolnak. Ha az utóbbi táborba tartozol, akkor pontosan tudod, hogy milyen nagy próbatételek elé állít az élet egy leárazásokkal teli időszakban. Az első lépés a tudatos vásárlás felé, hogy pénzköltés előtt megtanuld feltenni a megfelelő kérdéseket. Például:

● Valóban szükségem van rá vagy csak az újdonság öröme hajt?

● A meglévő már javíthatatlan/cserélhetetlen?

● A környezetemben másnak is hasznos lehet a beruházás (családtagoknak, barátoknak)?

Amennyiben legalább ezt a három kérdést tisztázod, máris körültekintőbben jársz el. Közben a közvetlen környezetedből is biztosan érkeznek olyan tippek, amik segíthetnek még a gondolkodásban és a gazdálkodásban. Például rávilágíthatnak olyan “csináld magad” technikákra (festésre, fóliázásra, stb.), amiknek köszönhetően a komplett garnitúrád felújíthatod, anélkül, hogy lecserélnéd. A lényeg, hogy idővel ezek az alternatívák neked is azonnal eszedbe jussanak, mert hosszú távon így nemcsak a pénzedre, de a környezetedre is vigyázhatsz.

Sajátíts el különböző spórolási technikákat!

Pénzügyi döntés és tudatos hozzáállás az is, amikor spórolásra adod a fejed. Szerencsés, akinek ez természetesen jön, de ha nem, akkor sincs gond: fontos, hogy ez egy képesség, ami tanulható. Tekintve, hogy pár hónapos odafigyelés után sok minden a megtakarított pénzből is fedezhető (pl.: egy nyaralás, egy új laptop, stb.), egy új beruházás alkalmával nem érdemes azonnal hitelben gondolkodni.

Ahhoz, hogy hatékonyan félre tudd tenni a pénzed, célszerű minden hónapban költségvetést készítened a kiadásaidról. Napjainkban rendelkezésre állnak olyan telefonos applikációk, amik kategorikusan listázzák, hogy mikor, mire és mennyit költöttél. A pénzügyeid monitorozásával látni fogod azokat a tételeket, amik állandóak, ezáltal pedig szűrhetők. Többek között így rábukkanhatsz olyan kihasználatlan előfizetésekre, amelyek lemondásával akár több ezer vagy tízezer forintokat is félretehetsz havonta. A spórolási tippek között nagyon hatékony és könnyen elsajátítható technika az 50-30-20 szabály is. Eszerint a stratégia szerint a “sok kicsi sokra megy” alapon kell gondolkodni: azt mondja, hogy a bevétel 50%-át kizárólag az alapszükségletek (rezsi, lakdíj, stb.) kiszolgálására, 30%-ot a szórakozásra (edzőterembérletre, könyvre, stb.) szabad elkölteni, míg a fennmaradó 20%-ot érintő összeget a megtakarítási alaphoz kell hozzáadni. Elsőre nem is hinnéd, hogy mennyire eredményes, ha legalább “csak” ennyit sikerül szem előtt tartani.

A hitelkonstrukciók összehasonlítása segít a tudatos döntésben

Nagyobb beruházást tervezel? Lakásfelújítás, tetőcsere vagy új autó van kilátásba helyezve, ezért extra bevételre van szükséged hozzá? Ami a felelős hitelfelvételt illeti, a megfelelő odafigyelés mellett egy hitelkonstrukciótól sem kell tartani. Manapság számos olyan ajánlat létezik a piacon, amiket kedvezményes feltételek mellett igényelhetsz.

Ami fontos viszont, hogy a személyre szabott lehetőségek összehasonlításához mindig használj egy hitelkalkulátort és nézd meg a THM-et, azaz a Teljes Hiteldíj Mutatót!

A felsorolt ötleteken túl még végtelen mennyiségű technika létezik arra, hogy jobban vigyázz a pénzedre. Találd meg a számodra leghatékonyabb módszereket, majd tudatosan építsd be őket a gondolkodásodba és a mindennapokba! Néha egy apró lépés is elég ahhoz, hogy jelentős változást tudj elérni.