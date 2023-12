A szegediek előtt évtizedek óta ismert a Boldogasszony sugárúti Orto-Pharma-Reha Kft. gyógyászati segédeszköz szaküzlete.

Új gyógyászati cipőboltot nyitnak

November 20-án a meglévő gyógyászati segédeszköz szaküzlet szomszédságában – a korábbi gyógycipőműhely helyén – új gyógyászati cipő szaküzletet nyitott dr. Fazakas Kinga, az Idilli Élet Kft. tulajdonosa. Az üzletben kiváló minőségű, speciális gyógyászati és kényelmi cipőket kínálnak.

– Új szaküzletünkben többféle márka, köztük a kedvelt Berkemann késztermékeit kínáljuk azoknak, akik speciális lábbeli viselésére kényszerülnek, például bütyök, lúdtalp, enyhe lábfejdeformitás, lábfejduzzadás, ödémás láb. Ezek a lábbelik nemcsak praktikusak, hanem mutatósak is. A gyógyászati segédeszköz szaküzlet változatlanul várja a vásárlókat, akik orvosi vényeiket is beválthatják nálunk – fogalmazott az ügyvezető, hozzátéve, törzsvásárlóik számára kínálatukból folyamatos kedvezményeket biztosítanak.

Gyógycipők gyerekeknek

A bőséges választék a szupinált gyermekgyógyászati cipőkre és szandálokra is kiterjed, és a DD Step mellett számos más márka is képviselteti magát a kínálatban. A gyerekeknek gyártott, kész gyógyászati lábbelik enyhébb deformáció, kezdődő lúdtalp, illetve a deformációk megelőzését szolgálják.

– Ha a süllyedő lábboltozat kezeletlen marad, felnőttkorban is kialakuló lúdtalphoz, illetve erős derék- és csípőfájdalomhoz vezethet. Ezért is fontos a gyógyászati lábbeli, no meg a minőségi talpbetét, amellyel a folyamat megállítható, a fájdalom megszüntethető. A talpbetétkészítés a Boldogasszony sugárúton a jövőben is elérhető lesz – ígéri dr. Fazakas Kinga, hozzátéve, az értékesítéshez szakszerű tanácsadás is társul.

Ugyanitt masszázsszalon is nyílik: mozgásterápiás masszázs segíti a mozgásszervrendszeri fájdalom csökkenését.

Ételintolerancia-vizsgálat a Boldogasszonyon

Az is újdonság, hogy dr. Fazakas Kinga elindította táplálkozás-tanácsadói tevékenységét ugyancsak a Boldogasszony sugárúti gyógyászati segédeszköz boltnál, ahol ezentúl nemcsak speciális élelmiszereket és étrend-kiegészítőket vásárolhatnak, hanem vérvizsgálaton alapuló ételintolerancia-tesztet is kérhetnek az érdeklődők, ez alapján pedig szaktanácsadás segíti az életmódváltást.

Gyógycipőgyártás a Remény utcában

A Boldogasszony sugárúti Orto-Pharma-Reha Kft. gyógyászati segédeszköz szaküzleténél eddig egyénre gyártott gyógycipők, illetve talpbetétek is készültek. Utóbbi az országban egyedülálló talpbetétkészítő szkennelőgéppel valósul meg a lehető legpontosabban, paraméterek alapján, immár az Orto-Pharma-Reha Kft. Remény utca 11. szám alatti műhelyében – csakúgy, mint az egyéni paraméterek alapján legyártott gyógycipők.

Szeged, Boldogasszony sgt. 37.

Tel.: 06-62/470-707

www.idillielet.hu