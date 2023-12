A Támogatási Szerződés hatályba lépését követően a kerékpárút előkészítési munkálatai 2020. 03. 01-jén kezdődtek meg. A kivitelezési munkálatok a vállalkozási szerződés hatályba lépésével 2022 szeptemberében kezdődtek meg a 4434 jelű (Gyula–Pitvaros–Makó) összekötő út mentén, és bő egy év alatt készült el a kerékpárút. A kivitelező a Délút Építő és Bányászati Kft. volt.

Sok ezer köbméter földet mozgatott meg a kivitelező, beépítettek több mint 4600 köbméter zúzott követ, 2200 köbméter aszfaltot terítettek. Majdnem kéthektárnyi területen füvesítettek, több mint 600 előnevelt facsemetét is elültettek, hogy a kerékpárutat zöldterület és néhány év múlva árnyas fasor kísérje

– sorolta Gémes László, Csongrád-Csanád Vármegye Közgyűlésének elnöke a 2023. 11. 23-án megtartott ünnepélyes átadó rendezvényen, aki arról is beszélt, hogy Pitvaroson és Csanádpalotán a kerékpárút-építéssel érintett részeken megújult az ivóvízvezeték, és ahol indokolt volt, a közterületi csapadékvíz-elvezető rendszer is.

A megépített kerékpárút a vármegyehatáron közvetlen kerékpárforgalmi kapcsolatot létesít Mezőhegyesről a megépült kerékpárúttal, összekapcsolja Pitvarost Csanádpalotával, és ezzel csatlakozik a Csanádpalotát Kövegy községgel összekötő, már meglévő kerékpárúthoz.

A fejlesztés szükségszerűségét több sajátosság is indokolta. Az egyik az egyre növekvő helyi és az adott településeken idényszerűen áthaladó gépjárműforgalom. A battonyai és nagylaki nemzetközi határátkelőhelyek évről évre jelentős forgalmat bonyolítanak le, amelyet a közelmúltban megépített Csanádpalotai M43-as autópálya-határátkelőhely jelentősen lecsökkentett, de korántsem szüntetett meg. A nyári szabadságolások alatt és az év végi karácsonyi időszakban rendszerint megnő a határforgalom, és ezzel arányosan megnő a várakozási idő is mind a nagylaki, mind a csanádpalotai határátkelőhelyeken, ezért az autósok a legközelebbi battonyai határátkelőhelyet választják határátkelésük idejének csökkentésére. Persze az átkelésük idejét a menetidejük csökkentésével is segíteni próbálják, azaz gyakori a jelentős sebességtúllépés. Mindehhez nagyban hozzájárul az is, hogy a 4434. sz. út meglehetősen egyenes, kevés a sebességcsökkentő kanyarok száma, és az egyenes út mindig kedvez a sebességtúllépésnek.

Pitvaros, Csanádpalota térségében jelentős az idényszerű mezőgazdasági gépjárműforgalom, amely az itt kerékpározókat jelentősen veszélyeztette. Az előzőekből adódóan a közlekedési veszélyhelyzetek és a balesetek száma arányosan megnőtt a forgalommal. Az új kerékpárút a biztonságos munkába járást is szolgálja, hiszen Pitvarosról sokan járnak át a közeli Mezőhegyesre dolgozni.

A fejlesztéssel olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedés valósult meg az érintett települések vonatkozásában, amely hozzájárul az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez és az élhető települési környezet kialakulásához.

További információk:

