Ötezer négyzetméteren 100 legendás járgány, igazi ritkaságok, szebbnél szebb autócsodák, híres emberek egykori autói szerepelnek a Pappas Auto Classic Car Show & Expo unikális kínálatában a szegedi Pick Aréna Akadémiai Csarnokában, áprilisban. A kétnapos rendezvény alatt a látogatók az elmúlt 60 év 100 legendás Mercedes-Benz-klasszikusát tekinthetik meg testközelből. Az expón kiállításra kerülő járművek egyedi történeteket „mesélnek” a látogatóknak, s köztük több olyan autó is jelen lesz, amelyekből mostanra csupán néhány gyűjtői darab maradt fenn a világban, de látható lesz a rendszerváltás utáni első köztársasági elnök S-osztályú W140-ese is.

A kiállított autók között pedig olyan szépségekkel is találkozhatunk, mint például a W186 Adenauer, W128 Ponton, W111 Cabrio, W126 Sedan, W198 Gullwing, W113 Pagoda, R107 Cabrio, W114 Sedan, W201 Sedan, G Professional, Maybach X223, Hipersport GTR Cabrio vagy a W123 Pullman.

Egy olyan kiállítást szerettünk volna létrehozni, amely összefogja a klasszikus autók kedvelőit és a márkafanatikusokat, ahol a jelen rajongása találkozik a kezdet szenvedélyével

– mondta Kovács Dániel, a rendezvény sajtószóvivője, a Dél-Alföldi MB Klub elnöke.

A kiállítás az autócsodákon túl számos programmal is várja az érdeklődőket. Kísérőrendezvényként a Retro Autópiacon mustrálhatjuk a kínálatot vagy üthetünk nyélbe üzletet, de élő aukción is vásárolhatunk akár egy új „családtagot”. De az interaktív programok sorában beszélgethetünk Várkonyi Gábor autópiaci szakértővel, Kárai Péterrel, az elsősorban klasszikus autók restaurálásával foglalkozó Kárai Exclusive tulajdonosával, valamint a BigBlock Tv szakmai csapatával, de a rendezvény vendégei lesznek a SpeedZone autósmagazin újságírói, Vályi István és Csikós Zsolt is. És a Pappas Auto standjánál – a csodálatos autók között – lesz olyan igazi kuriózum is, amely kihagyhatatlan lesz a márkakedvelőknek.