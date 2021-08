A Dóm téren próbálnak a West Side Story sztárjai

Már nem kell sokat várni a Szegedi Szabadtéri Játékok egyik legjobban várt produkciójára. Az év musicalbemutatójaként is emlegetett West Side Story stábja ugyanis megkezdte a Dóm téri próbákat – augusztus 13-tól hat estén át nyűgözik le a közönséget.

Minden idők egyik legsikeresebb musicaljével zárul az idei Szegedi Szabadtéri Játékok Dóm téri produkcióinak sora. A West Side Story az ‘50-es évek Amerikájába repíti vissza a nézőket, ahol két különböző etnikai hátterű banda csatározását követhetjük nyomon, miközben a rivális bandatagok közül ketten egymásba szeretnek. A világhírű szerelmi történet alapját Shakespeare Rómeó és Júliája ihlette, a mesebeli Verona helyett azonban a helyszín New York egyik szegény negyede, a kultikus erkély-jelenet pedig egy hátsó udvar tűzoltólétráján játszódik. A darab nemcsak fülbemászó dalaival, de máig aktuális mondanivalójával is belopta magát az emberek szívébe: olyan kérdéseket is feszeget, mint a bevándorlás, az idegen kultúráktól való félelem és a faji előítéletek.

A West Side Story kiemelt szerepet tölt be a Szabadtéri életében is, hiszen a hatalmas sikert arató filmadaptáció megjelenése után négy évvel már a szegedi közönség is megnézhette a darabot – ez volt a fesztivál első musicalbemutatója 1965-ben.

Az idei grandiózus produkciót Alföldi Róbert állítja színpadra a hazai színházi élet sztárjaival. A főszereplőt, Mariát Ágoston Katalin alakítja; tiltott szerelmét, Tony-t pedig Kocsis Dénes és Koltai-Nagy Balázs játssza, váltott szereposztásban. A darabban a Szegedi Nemzeti Színház fiatal művésze, Medveczky Balázs is főszerepet kapott, aki a Sharks vezetőjének, Bernardónak a szerepében tűnik fel. Maria barátnőjét, Anitát Nádasi Veronika alakítja, Brasch Bence pedig a Jets vezetőjeként, Riffként áll színpadra. A prózai szerepeket olyan neves színészek alakítják, mint Stohl András, Bezerédi Zoltán, Borovics Tamás és Kárász Zénó.

A darab a Zikkurat Színpadi Ügynökség produkciójaként augusztus 13-án debütál, majd ezenkívül öt estén át – 14-én, 15-én, 20-án, 21-én és 22-én – lesz látható a Dóm téren. Jegyek még korlátozott számban kaphatók a REÖK-ben található Fesztivál Jegyirodában vagy a szegediszabadteri.jegy.hu oldalon.