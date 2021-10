A kutyáknál 1 év valóban 7 emberi évet jelent?

Általánosan elterjedt a köztudatban, hogy a kutyák életkorát 7-tel kell megszorozni, hogy megkapjuk a valós, emberi korukat. Eszerint egy 1 éves kutya 7 évesnek felel meg, a 2 éves pedig 14-nek – de várjunk csak! Egy 7 és egy 14 éves az embereknél még gyerek, egy kutyát viszont 1 évesen is közel felnőttnek tekintünk, de 2 évesen már mindenképp. Akkor most hogy is van ez? Nem mindegy, mekkora kutyáról beszélünk

A szorozzuk meg a kutya éveit 7-tel már csak azért sem lehet igaz, mert az egyes fajtáknál teljesen eltérő, hogy meddig élnek. Egy kistestű kutya, mint a csivava, tacskó, pekingi palotakutya akár 16-17 évig is élhetnek, míg például egy berni pásztor esetében 8 év az átlag. Általában véve minél nagyobb testű a kutya, sajnos annál rövidebb az élete – kivételek persze mindig vannak. Ebből kiindulva, egy 10 éves rottweiler már igazi aggastyán, míg egy ugyanennyi idős tacskóban még lehet jó néhány év. Botorság lenne tehát azt feltételezni, hogy egy roti és egy tacskó biológiai értelemben ugyanannyi idős lenne 10 évesen, ugye? A témával már a https://dogell.com oldalon is foglalkoztak. Hogy néz ki a valóság? Nos, az előzőek alapján egyértelmű, hogy a kutya mérete nagyban meghatározó. Ennek ellenére azért egy átlagos „öregedés ritmust" sikerült már leírni. Eszerint nem minden év számít ugyanannyit az ebek életében. A kutya első éve nagyjából 14-15 évnek felel meg, körülbelül ekkorra válnak ivaréretté – ahogy egyébként az emberek is. A második életév is hasonló mértékű idősödéssel jár, ezután azonban lelassul az ütem, és a következő 3 év csak 4-4 évet jelent a kutyák életében. Az 5. életév után ugyanakkor már figyelembe kell vennünk, hogy kicsi, nagy, vagy közepes testméretű kutyussal van dolgunk. A kicsik esetében továbbra is 4 év az átlag, a közepeseknél évente 4-5, a nagytestűeknél 5-6 év a biológiai öregedés. Ha érdekel a részletes táblázat, itt megnézheted: https://dogell.com/dog-years-to-human-years. Meg kell jegyeznünk ugyanakkor, hogy a keverék kutyák a vegyes genetikai állománynak köszönhetően ellenállóbbak, így tovább is élhetnek a méretükhöz képest.