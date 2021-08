Indul a bérletvásárlás a Nemzetiben

Új bérletkonstrukcióval és számos bemutatóval rukkol elő a Szegedi Nemzeti Színház, amely a 2021/22-es évadban nyolc új bérletvariációt kínál a felnőtt nézőknek, és hármat a fiataloknak. Jön az online, akár SZÉP-kártyával is megvásárolható 3, illetve 5 előadásos szabadbérlet. Mivel a bérlők korábbi helyeit a bérletstruktúra átalakítása miatt nem tudja tartani az intézmény, így a régi bérlők számára elővásárlási lehetőséget biztosít. A korábbi bérleteseknek szóló elővásárlási lehetőség augusztus 9-én startol.

Ezt ne hagyja ki! Üres lózunggá vált a baloldalon az antiszemitizmus elleni fellépés

Sokak örömére szeptember 10-én újra megnyitja kapuit a Szegedi Nemzeti Színház a közönség előtt: a Nagyszínház függönye az 1984 című Orwell-színműre, a Kisszínházé szeptember 17-én Csehov Sirályára gördül fel. Persze újdonságokban sem lesz hiány, sőt!

Bemutatódömping

Összesen 18 bemutatót tervez új évadában a Szegedi Nemzeti Színház; ebből 3 előadást – Bartók Béla Concertóját, a táncjátékot, a The Black Paintings/Blue-t, valamint a Danzát – a Szegedi Kortárs Balett önálló produkcióként jegyez.

– A szegedi teátrum a tavalyi évadban is sok új darabot a főpróbáig juttatott – még ha az a pandémia okán zárt ajtók mögött is történt. Ilyen volt például a Presser-féle Padlás, a krimivígjátéknak számító 39 lépcsőfok, vígjátékként a Black Comedy és két egyfelvonásos operaként a Dido és Aeneas, illetve a Négyhangú opera. A Parasztoperát, amelyet korábban az Újvidéki Színházzal közösen állítottak színpadra, az új évadban saját szereposztásban mutatja be a szegedi társulat, méghozzá zenés krimiballadaként – adott ízelítőt a darabokból Barnák László főigazgató.

A sor folytatható. Országos szinten vidéken a legtöbb operabemutatót eddig is a szegediek produkálták, de a színház operatagozata idén kiemelkedő programmal készül: koncertszerű, magyarországi bemutatóként jön Donizetti Stuart Máriája és a nagy érdeklődésnek örvendő Puccini-opera, a Bohémélet. A Nagyszínházban folytatódik a Mozart-sorozat a Don Giovannival Horváth Csaba rendezésében, a Kisszínházban a két egyfelvonásos lesz látható. A Nagyszínházi kínálat sorát a Marica grófnő című operett zárja.

Műfajilag sokszínű repertoárral áll elő a teátrum, ősbemutatókat is terveznek: ilyen például Székely Csaba tollából a Mária országa, Závada Péter és Subicz Gábor Leonce és Lénája vagy Horgas Ádám Én vagyok én, te vagy te című monodrámája. Magyarországi bemutatónak számít majd Martin McDonagh Nagyon, nagyon, nagyon sötét dolog című fekete komédiája, Cédric Chapuis Élet-ritmusra című monodrámája, valamint a már említett Donizetti-opera is.

Új nevek, új bérletek a bérletkínálatban

– Nagyon sok olyan, színházhoz hű bérletesünk van, akik már érdeklődtek arról, hogy milyen konstrukcióban lehet az új évadban bérletet vásárolni. Idén is szeretnénk számukra biztosítani a fix helyet. Másrészt a színháznak is fontos, hogy bebiztosítsa magát az elkelt bérletekkel. Erre most igen nagy szükségünk van, mert az elmaradt előadások után semmiféle, a kiesett jegybevételt pótló kompenzációt nem kaptunk. A teátrum a fenntartói támogatáson kívül csakis a saját bevételeiből finanszírozza a produkciók színpadra állítását – hangsúlyozta Barnák László.

A Szegedi Nemzeti Színház új bérletkonstrukciót hozott létre. A korábbi bérletek megszűnnek, ez 14 felnőtt és 3 ifjúsági bérletet érint; idén nagyjából feleannyi bérlettel kalkulál az intézmény, hisz 8 felnőtt és 3 ifjúsági bérletvariációt hirdetnek.

– Nem lett volna igazságos, hogy a korábbi bérletkonstrukció mellett egyes bérleteseknek biztosítjuk a helyet, másoknak pedig nem. Az új konstrukcióval azonban egyenlő lehetőséget nyújthatunk valamennyi bérlőnk számára. A korábbi bérletnevek többsége megszűnt; újakat választottunk, méghozzá főként örökös tagjainkról elnevezve. Például Berdál Valéria operaénekes, Horkits Erzsébet legendás színházi titkár és Angyal Mária rendező neveit kapták az egyes bérletek.

De megmaradt például a fiataloknak szóló Universitas, illetve a két ifjúsági bérlet, a Radnóti és a Tömörkény elnevezés. A Támogatói I. és Támogatói II. bérlet tartalmazza a legtöbb előadást. Tematikáját tekintve továbbra is megmaradtak a hétvégi és a hétköznapi összeállítások, valamint a 3, illetve 5 alkalmas szabadbérletek; ezek tetszőlegesen kiválasztott előadásait a néző online, a színház honlapján keresztül is megvásárolhatja – akár a SZÉP-kártya mindhárom zsebéből. Jó hír, hogy a bérletes előadások fennmaradt helyeire is vásárolhat jegyet a közönség.

Nincs áremelés

Augusztus 9–19-ig elsősorban a korábbi bérleteseknek biztosít gesztusértékű elővásárlási lehetőséget a színház azért, hogy az új bérletkonstrukciókban is megtalálják a számukra legalkalmasabb új helyeiket. Az október közepéig tartó bérletvásárlási időszak pedig bárki számára nyitott.

A bérletárak a jegyárakhoz képest eleve kedvezményesnek tekinthetők, de a diákoknak, a nyugdíjasoknak és a pedagógusoknak további 10 százalék kedvezményt biztosít az intézmény. A jegyárak az új évadban nem emelkedtek.

Nagyszínházi bemutatók A padlás

Bohémélet

39 lépcsőfok

Concerto

Szöktetés a szerájból

Maria Stuarda

Don Giovanni

Marica grófnő

Kisszínházi bemutatók The Black Paintings/Blue

Nagyon, nagyon, nagyon sötét dolog

Black Comedy

Dido és Aeneas/Négyhangú opera

Élet-ritmusra

Leonce és Léna

Én vagyok én, te vagy te

Danza

Parasztopera

Mária országa

Elérhetőségek:

www.szinhaz.szeged.hu

Jegyiroda: Szeged, Stefánia 6.

Nyitvatartás:

H–P: 10–17 óra

Szombat: 10–12 óra

Telefonszám: 06-62/554-714, 715, 716

E-mail: [email protected]