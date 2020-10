Komfortos albérletek egyetemistáknak a napfény városában, Szegeden

Az ősz beköszöntével megszólaltak a csengők, és újra kinyitottak az iskolák kapui. Mind a gyermekeknek, mind pedig a főiskolásoknak és egyetemistáknak elindult az oktatás.

Magyarország harmadik legnagyobb városában, Szegeden is megkezdődött a felsőoktatás a méltán híres Szegedi Tudományegyetemen. Az oktatási intézményben 12 kar található, míg a tanulók létszáma meghaladja a harmincezer főt. Így ennek köszönhetően év közben Szeged tökéletes egyetemváros küllemét ölti magára. Angol stílusú bárok, melyek a focimeccsektől hangosak, vagy streetfood standok, ahol egy jót ehetünk két előadás között, jógázhatunk, futhatunk a rakparton, de akár az évről évre népszerűbb szegedi fesztiválokon is kitombolhatjuk a stresszes szemesztereket. Szeged egy fiatalos, állandóan pörgő város, ahol a központban teljes mértékben a diákok állnak.

Ha tanulmányaidat Szegeden folytatod jövőre, esetleg már idén is a városban tartózkodsz, mint tanuló, de valamilyen oknál fogva ott kell, hogy hagyd jelenlegi albérletedet vagy meguntad a kollégiumot, akkor érdemes tovább olvasni, mert a koltozzbe.hu oldalán több remek szegedi albérletet is találtunk.

Tanulóként a nyüzsgő Belváros valószínűleg a legszimpatikusabb városrész, hiszen minden csak egy karnyújtásnyi távolságra található, így egy hosszú nap után bármikor jöhet a szórakozás, és a legfontosabb, hogy nem a város másik feléről kell majd megközelítenünk az éjszakai pezsgést.

A központban rengeteg féle és fajta szegedi albérlet közül válogathatunk. Természetesen a nagyszerű elhelyezkedésük miatt a belvárosi szegedi albérlet bérleti díjai a legmagasabbak, de a kényelem, a boltok, korzók közelsége kárpótlás mindenért.

A belvárosban 33 darab szegedi albérletet kínálnak kiadásra, melyek mindegyike frekventált helyen található. Az egy-, kettő-, három-, de akár négyszobás szegedi albérletek mindegyikét egyhavi bérleti díjjal és kéthavi kaucióval bérelhetjük ki.

Egyedül költözőként tökéletes választás az egy-, maximum kétszobás szegedi albérlet, hiszen gondolnunk kell a lakás fenntartására is. Ami további szobák esetén már költséges és teljesen felesleges. A koltozzbe.hu-n találtunk egyszobás, 22 négyzetméteres szegedi albérletet, nagyon kedvező bérleti díjjal. A lakás felújított állapotban bérelhető, így remek azon diákok számára, akik nem szeretnének bajlódni a bebútorozással és a magas rezsivel sem.

Több olyan lakás is található Szegeden, ami már-már drága, de ha megtehetjük, és különleges albérletet szeretnénk egyetemi éveinkre, akkor a polgári lakás, kilátással a Tiszára ideális választás lehet. A hálószobában kialakításra került egy sikkes fürdőkád is, közvetlen az ablak alatt, így az esti fürdőzésünk és könyvolvasásunk közben gyönyörködhetünk a folyópart esti pompájában is.

Jó hír az állatbarátoknak! Esetleg kisállatodat is szeretnéd magaddal vinni és kedvenceddel felfedezni a várost?

Nem szeretnéd otthon hagyni, míg te egyetemre jársz, és csak hétvégente találkozni vele? Több olyan szegedi albérlet is van a piacon, melyekbe akár háziállattal is költözhetünk, így kedvencünk szerves része lehet egyetemi éveinknek. A belváros rengeteg lehetőséget rejt magában a gazdis egyetemistáknak is. Több állatbarát hely és kutyafuttató is színesíti a centrumot. Plusz ne felejtsük el, nagyszerű ismerkedési lehetőséget nyújthatnak a kutyaparkok egy még számunkra idegen városban.

Ha további szegedi albérletkínálatok között szeretnél nézelődni, akkor érdemes fellátogatni a koltozzbe.hu oldalára.

(PR)