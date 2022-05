Idén április 6-án indult az egységeskérelem-beadási időszak. Május 8-ig 111 676 kérelmet nyújtottak be a termelők, több mint 76 százalékát, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászai segítségével. Tavaly a június 9-i, végső határidőig több mint 165 ezer egységes kérelem érkezett be a Magyar Államkincstárhoz.

A kérelmek szankciómentes beadási határideje május 16., aki ezt elmulasztja, május 17. és június 9. között még beadhatja, de ilyenkor munkanaponként egyszázalékos támogatáscsökkentés a „büntetés”. Fontos, hogy az ezt követően benyújtott egységes kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül visszautasítják.

A május 16-ig beadott kérelmeket büntetlenül a hónap végéig, késedelmi szankcióval június 9-ig lehet módosítani. Kivételt képeznek ez alól az állatalapú

közvetlen támogatási kérelmek, amelyek már május közepe után is csak szankcióval módosíthatók.

Idén két új jogcímben is kifizetési kérelmet lehet benyújtani, az egyik az agrár-környezetgazdálkodással, a másik az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos.

A kamara felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy amennyiben nem áll még rendelkezésükre a Támogatói Okirat, vagy az elbírálás alatt áll, akkor is nyújtsanak be kifizetési kérelmet az érintett területekre, ha azok megfelelnek a pályázati felhívásban és jogszabályban foglalt követelményeknek.

A NAK kéri a gazdálkodókat, hogy – akár igénybe veszik a falugazdászok segítségét, akár nem – ne hagyják az utolsó pillanatokra az egységes kérelmekkel kapcsolatos ügyintézést.

Azon kamarai tagok, akik a korábbi években nem kérték a közreműködést a kérelembeadáshoz, de idén szeretnék azt, forduljanak telefonon a lakóhelyükhöz legközelebbi falugazdászokhoz időpont-egyeztetés céljából. Elérhetőségeik megtalálhatók a nak.hu/kamara oldalon.