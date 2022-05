Minden Koreáról szólt a nap folyamán: zene, tánc, kézművesség és harcművészet találkozott egy helyen. Korea-napot tartott ugyanis a Máté Taekwondo és Hapkido Sport­egyesület a Fekete Sas báltermében, amelyen több mint 500 fő vett részt.

A távol-keleti ország kulturális, sport- és művészeti értékei is felvonultak. A Mugunghwa tradicionálistánc-csoport 4 különleges koreai tánccal lépett a pástra. A mozgás kedvelői a Tailor Dance SE fiataljaiból álló bemutatóban is gyönyörködhettek. Akiket a kultúra vonzott, azok sem maradtak élmény nélkül, hiszen a kalligráfia és a festészet világába is elkalauzolták a résztvevőket, de alkalom adódott hanbok ruhákat is felpróbálni.

A nap fénypontjának az egyenesen a Koreából érkező Mirme Egyesület tagjai számítottak. Világbajnok résztvevőkkel látványos és dinamikus harcművészeti bemutatót tartottak. Törtek és repültek a deszkák, hallatszottak a hangos kiáltások. A bemutatójukból áradt a dinamika, a tökéletesig fejlesztett kidolgozottság, az összhang. Hol hatalmas kiáltások, hol a figyelő néma csend övezte színvonalas munkájukat. A megérdemelt vastaps után a közönség soraiból sorban álltak az előadás végén egy-egy közös fotóért.

Az eseményen In Suk Jin, a Koreai Kulturális Központ igazgatója és Kim Byungwook igazgatóhelyettese, valamint Márton Zsolt Krisztián, a Magyar Taekwondo Szövetség elnöke is tiszteletét tette.