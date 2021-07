A Haász SZUE az V. Cápa Országos Bajnokság házigazdája

Ma rajtol a fiatal úszók V. Cápa Országos Bajnoksága, amelynek a Tiszavirág Sportuszoda ad otthont, házigazdája pedig a Haász SZUE egyesülete. Népes mezőnyre és színvonalas versenyre van kilátás.

Mozgalmas időszakot él a szegedi Haász SZUE egyesülete. A csapat fiatal sportolói, Pádár Nikolett és Fábián Bettina re­mekül szerepelt a Rómában rendezett ifjúsági Európa-bajnokságon, amelyen egyéniben és váltóban is érmekkel gazdagodtak. A együttes úszói 3 arany-, 1 ezüst- és 2 bronzme­dállal zárták az olaszországi megmérettetést. A regionális delfinbajnokságon a dél-alföldi klubok pontversenyét is a Tisza-partiak nyerték, eközben pedig Szegeden lázasan folyt a készülés a ma 9.30-tól rajtoló V. Cápa Országos Bajnokságra, amelynek a Tiszavirág Sport­uszoda ad otthont július 14. és 17. között.Az impozáns és modern uszoda egészen biztosan megtelik élettel és mosollyal az or­­szágos bajnokság ideje alatt, ugyanis 73 egyesület adta le a nevezését a kiírásra, a házigazda pedig mintegy 500 cápa korosztályú indulóval számol.

– Az élet furcsa játéka, hogy 2008-ban ugyanennek a korosztálynak rendeztünk utoljára versenyt az Újszegedi Sportuszodában, ennek már 13 éve – kezdte a Délmagyarországnak a Haász SZUE elnöke, Nagy Attila. – Most ugyanez a korosztály jön a már megújult Tiszavirág Sportuszodába, ez mindenképpen hatalmas dolog nekünk. Már az előző alkalommal is sok újítást vezettünk be, az első online közvetítés Szegeden volt, érmeket nyomtattunk. Megpróbálunk a csapatoknak megfelelni, és ebben nagy segítségünkre van a Szegedi Sport és Fürdők Kft. – folytatta büszkén Nagy Attila.

A Szegedi Úszó Egylet elnöke elmondta, sokat tanultak a X. Naturtex Kupából, ami a Haász SZUE debütáló versenye volt a Tiszavirág Sportuszodában, egyben pedig főpróba is a fiataloknak rendezett országos bajnokságra. A jubileumi viadal egy kifejezetten remek hangulatú verseny volt, amelyből kiindulva a szervezők most is bízhatnak abban, hogy nagyszerű bajnokságot zárnak szombaton.