Antal Richárd a futball-e-sport menedzseri pozíciójáig menetelt

Napjainkra több NB I.-es futballklub alapított már e-sport-szakosztályt, amelyek csapatai a valódi labdarúgás mintájára megszervezett HPCL nevezetű bajnokságban mérettetik meg magukat. A számos együttes közül a Puskás Akadémia is rendelkezik a virtuális futballpályán szereplő alakulattal, amelynek vezetőedzője egy szegedi e-sportoló, Antal Richárd.

Alapvetően szórakozás, amely profi háttérrel rendelkezik, és amelyet a kellő komolyság nélkül nem lehet eredményesen művelni. Így lehetne összefoglalni a magyar futball-e-sport jelenlegi helyzetét. A Hungarian Pro Clubs League (HPCL, az igazi ligák mintájára a FIFA futballszimulátor pro clubs, tizenegy a tizenegy elleni játékmódjában létrehozott profi, több igazi első osztályú klubbal működő, több divízióból álló hazai bajnokság) immár tizenegyedik szezonjában jár, és többek között a Debrecen, a Budapest Honvéd, az MTK és a Puskás Akadémia csapatai is rendelkeznek már olyan e-sport-delegációval, amelynek játékosai ebben a sorozatban mérettetik meg magukat.

Utóbbi csapat egy szegedi e-sportoló, Antal Richárd irányításával teszi mindezt, aki pár év leforgása alatt a barátokkal történő bulijátékból jutott el odáig, hogy mára már a kiírás egyik legelitebb alakulatának vezetőedzőjének mondhatja magát.

Sérülések tömkelege

Természetesen a labdarúgás ra­jongásig való szeretete nélkül, és anélkül, hogy ismernénk a sportág csínját-bínját, a virtuá­lis futballt sem lehet eredményesen művelni. Antal Richárd korábban éveken keresztül napi szinten űzte a sportot többek között az Algyő, a Tisza Volán, a SZEOL, a Szeged 2011, a Sándorfalva, az FK 1899 Szeged, a Balástya és a Kistelek színeiben, ám karrierjét fiatalkorában több sérülés is hátráltatta. Kálváriája egy részleges keresztszalag-szakadással kez­­dődött, majd porcleválást szenvedett, összesen négy térd­műtéten esett át.

– Minden alkalommal abban bíztam, hogy egyszer jobb lesz, és egyébként jobb is lett. A térdplasztika után végre úgy éreztem, hogy százszázalékos le­hetek. Ekkor jól is ment a futball, hiszen a megyei I. osz­­tályban a Sándorfalvával az őszi szezonban harmadik helyen álltunk, és a magyar kupában is remekeltünk, ezekre boldogan emlékszem vissza. Hogy mi adott erőt? 7 éves korom óta az életem a futball, el sem tudnám képzelni az életem a sport nélkül, így soha nem volt opció, hogy feladjam – emlékezett vissza a napjainkban a Kistelek megyei III. osztályában szereplő Antal Richárd.

Az első fizetés

Az igazi futballpályán tehát rengeteg akadály érte a 25 éves szegedi fiatalembert, ám idővel talált az életében egy olyan színteret, amelyben vé­­­­gül maximálisan kiteljesed­hetett. Ez nem más, mint az e-sport, amelyet mára már magyar viszonylatban a legkomolyabb szinten űz, ám rögös út vezetett idáig.

– 2018. már­­cius 15-én kezd­­tem el dolgozni, és meg­­fogadtam ma­­gamnak, hogy az első fizetésemből egy Playstation-konzolt vásárolok majd. Így is lett, és itt kezdődött el az az út, amelyet mostanra már a Puskás Akadémia e-sport-csapatának menedzsereként taposok

– rántotta le a leplet a kezdetekről Antal.

– A barátaim ekkor már ré­gebb óta benne voltak ebben a világban, az ő hívásukra döntöttem úgy, hogy csatlakozok hozzájuk. A magyar pro clubs bajnokság negyedik szezonjában rúgtam először a virtuális labdába, és immár a 11. idényt kezdjük meg

– mesélte.

Mi is ez valójában?

A HPCL a valódi futball mintájára jött létre, virtuális keretek között. A bajnokság több divízió­val rendelkezik, a FIFA futballszimulátor pro clubs ne­vezetű játékmódjában működik, amelyben minden egyes játékos egy karaktert irányít, így tizenegy a tizenegy elleni küzdelem folyik a pályán. Csakúgy, mint az igazi futballban, a sikerhez itt is elengedhetetlen a kellő mennyiségű gyakorlás, a jól megválasztott taktika és a megfelelő csapategység.

– Tudni kell, hogy mi itt egy­szerre tizenegyen játszunk. Csapatunkban 16-tól 44 éves korig vannak játékosok, így nagyon nehéz megtalálni a megfelelő kohéziót. Heti há­­romszor, négyszer gyakorlunk, átlagban napi két órát teszünk bele, annyi időt, mint amit egy igazi edzésen is eltöltenénk – fogalmazott a készüléssel kapcsolatban a szegedi menedzser.

– Úgy gondolom, hogy ez teljesen ideális a megfelelő bajnoki szerepléshez. Fontos megjegyezni, még mielőtt bárki azt gondolná, hogy ez csak annyiból áll, hogy két órát leülünk és játszunk, ez nem teljesen igaz. Pontrúgásokat, különböző speciális játékhelyzeteket gyakorolunk, valamint én voltam az első olyan edző a magyar bajnokságban, aki a két külön csapatos edzést bevezette – nyilatkozta büszkén.

Révbe ért a munka

Antal Richárdra a négy lehúzott szezon alatt rengeteg csapatvezetői tapasztalat ragadt. A magyar B válogatottat Európa-bajnoki győzelemig vezette, míg korábbi csapataival rendre európai kupaindulásra feljogosító helyen végzett a magyar bajnokság legmagasabb osztályában. Eredményei alapján rászolgált, hogy a felcsúti kötődésű Puskás Akadémia megkeresse, és felajánlja neki e-sport-szakosztályának menedzseri pozícióját.

– Már tavaly érkezett egy megkeresés a Puskás Akadémiától, akkor még visszautasítottam őket. Májusban újra terítékre került a dolog, és jú­nius tájékán már a klub vezetőségével ültünk le tárgyalni. Kölcsönös volt a szimpátia, és szerencsére a feltételeket illetően is meg tudtuk találni a közös nevezőt, boldogan vágtunk bele a munkába – tért ki a háttérre a Tisza-parti vezetőedző, majd elmondta, a megtisztelő feladat persze óriási felelősséggel is jár.

– Célunk, hogy a bajnoki pódium valamelyik fokára felállhassunk, és a magyar kupában legalább az elődöntőig meneteljünk, valamint a Bajnokok Ligájában is indulunk. A szezon előtt egy szuperkupadöntővel kezdünk az MTK-val, az az első nagy feladat. A háttér azért most már komoly. Az MTK, a Budapest Honvéd, a Debrecen mellett a Puskás Akadémia is a magyar elithez tartozik, amiből egyenesen következik, hogy elvárásokat is támasztanak felénk. Ezeknek próbálunk megfelelni legjobb tudásunk szerint.

Egy határozott hang

Mi szükséges vajon ahhoz, hogy valaki sikeres legyen ezen a területen? Joggal merül fel a kérdés, pláne, ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy a Puskás Akadémia e-sport-csapatának játékosai az ország legkülönbözőbb pontjain élnek, így a keret körülbelül fele nem is ismeri azt az embert, akinek utasításaira épül az együttes játéka, akitől az e-sportolók a feladataikat kapják.

– Ezen a kérdésen mostanában rengeteget gondolkodok. Komolyan vesznek a játékosaim akár a valódi, akár a virtuális pályán, hiszen jól tudok különbséget tenni a szórakozás és az éles helyzetek között. Rajtam kí­­vül a csapatban kevés olyan ember van, aki ennyire nem tud veszíteni. Bevallom, egyszerűen képtelen vagyok rá, de talán ez is segíti a munkámat. Azoknak a játékosoknak, akikkel még nem találkoztam, én konkrétan csak egy heti szinten többször hallott hang vagyok, viszont egy olyan hang, ami határozott. Ami még nagyon fontos, hogy én is játszom. Az elvárásaimat nagyon nehéz lenne megkövetelni úgy, hogy ha én magam nem tudnám betartani őket – foglalta össze a siker kulcsát röviden Antal Richárd.