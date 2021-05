Futballal és futással emlékezik a HFC

A tragikus hirtelenséggel elhunyt Hatvani József családján segít a Hódmezővásárhelyi FC, amely utánpótlás-futballtornát, valamint futóversenyt is szervez június 5-ére. A befolyt összeggel a családot segítik.

Június ötödikén reggeltől jó­tékonysági gyermektornát rendez a Hódmezővásárhelyi FC, a nap folyamán pedig futóversenyre is várják a környékbelieket, akik a nevezési díjjal szintén egy nemes célhoz járulhatnak hozzá. Horváth Zoltán, a klub elnöke elmondta, Hatvani József halála az egész vásárhelyi sportéletet megrengette, és mivel a klub korábbi játékosáról van szó, így kötelességüknek érezték, hogy se­­gítsék a családot.– Ezért is örültem annak, amikor Kis János barátom megkeresett, hogy közösen segítsünk. Józsika egykori csapatait hívjuk meg egy U9-es tornára, azaz a Hódmezővásárhelyi FC mellett az Algyő, a Makó, az SZVSE, az Ásotthalom és a Kiszombor csapatai vesznek részt. Kivétel nélkül pozitívan nyilatkoztak a csapatok – ismertette Horváth Zoltán, aki kitért rá, nevezési díjként tízezer forintot kértek a csapatoktól, a befolyt összeget pedig Hatvani József családjának ajánlják.

Adományokat is várnak a nap folyamán, erről szól majd a futóprogram is, amelyen több távra nevezhetnek az érdeklődők. Családokat várnak a programra, lesznek rövidebb futamok is, de maratoni és félmaratoni távot is teljesíthetnek, jelentkezni a helyszínen és az interneten is lehet majd. A maratoni futás már nyolc órakor, a többi táv rajtja kilenc órakor kezdődik.

Horváth Zoltán hozzátette, mivel egy sportolóra emlékeznek, hisz benne, hogy a sport a legkifejezőbb módja az emlékezésnek. Az U9-es tornán húszperces körmérkőzéseket játszanak majd, míg a délután folyamán Hódmezővásárhelyen rendezik az országos tizenegyesrúgó bajnokság egyik területi selejtezőjét is, másnap Makón lesz a selejtezők másik fordulója. A fődíj 10 millió forint, a nevezők létszámától függ, hogy a selejtezőkből mennyien jutnak tovább.