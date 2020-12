Házhoz jött az Európa-bajnokság az ópusztaszeri Bozsó Zoltán favágóhoz

Bár próbálták titokban tartani, a 70 lóerős tuningfűrész hangjára pillanatok alatt összecsődült a falu, és lelkesen biztatták Bozsó Zoltán favágót, akinek Németországból hozták a versenypályát, hogy részt vehessen a sportág első Európa-bajnokságán.

Minden megtervezett bemutatója és versenye, így a világbajnokság, valamint a nemzeti bajnokság is elmaradt az ópusztaszeri sportfavágó, Bozsó Zoltán számára a koronavírus-járvány miatt. November végén viszont jött egy örömteli megkeresés, hogy vegyen részt aktuális magyar bajnokként a sportág első Európa-bajnokságán az egyéni hat versenyszámban.

– 14 ország 14 versenyzőjét keresték fel Németországból, egy kamionnal hozták a versenypályát, holland fát, állványokat, színpadot, jött egy versenybíró is, további kettő pedig online nézte, mit csinálok az ópusztaszeri faluház udvarán – avatott be bennünket a december 5-i felvétel részleteibe. Az Eb összevágott anyagát holnap 14.30-tól vetítik majd le az érdeklődőknek.

– Időt nem mértek helyben, a videók alapján dől majd el, hogy ki jut be a legjobb nyolc, majd négy közé. Az első nyolc közé szinte csak olyanok kerülnek be, akik kizárólag ezzel foglalkoznak, míg nekem munka után a hobbim, így már az óriási fegyvertény lenne, ha a 8–10. hely valamelyikét megkaparintanám – jegyezte meg Bozsó.Sokáig világbajnokságra készült, de októberben, majd novemberben is elhalasztották a müncheni, majd a stuttgarti rendezést, ezt követően jött az Eb ötlete.

– Mindössze két héttel az Eb-felvétel előtt kerestek meg. Ami a felkészülést illeti, egész évben edzek, nyilván ebben a bizonytalanságban nehezebb kijelölni a célokat, illetve edzéstervet követni. 2020-ban minden olyan megmérettetésünk elmaradt, amelyre készültünk, egyedül nyáron volt egy kétnapos edzőtáborunk Gyarmatpusztán, ahol a sport európai legjobbja, a cseh Martin Komarek tartott nekünk edzéseket. Vb-ezüstérmes, ennek az Eb-nek a legnagyobb bajnokaspiránsa – magyarázta.

Az előre felvett versenyt – amelyet a szervezők nem hirdettek meg a nagyközönségnek, de Ópusztaszeren a tuningfűrész hallatán népes szurkolótábor gyűlt össze a faluház udvarán – holnap 14.30-kor vetítik a legnagyobb közösségi oldalon, kiderül, ki Európa legjobb sportfavágója napjainkban.