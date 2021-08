Hét pontjával továbbra is a tabella elején áll a Szeged-Csanád GA

Megőrizte veretlenségét, és csak (jogtalan) 11-esből kapott gólt Budafokon a Szeged-Csanád GA, amely hét szerzett pontjával továbbra is a labdarúgó NB II. tabellájának dobogóján áll.

A bíró elvett két pontot a Szegedtől. Elég sarkos megjegyzés, de ha a Budafok egyenlítő gólja előtti eseményeket nézzük, akkor van igazságtartalma.A Szeged a nagy melegben fegyelmezett volt, jól zárta a területeket, és ugyan Molnár F. Tamásnak azért akadt védeni valója, ha nincs ez a kétes 11-es, talán 1–0-ra nyer a Szeged. A kapufát többször találta el a hazai alakulat, mint a vendég, ez igaz, de a kapufa kapus nélkül sem gól.

A meccs főszereplője a szegedi védő, Temesvári Attila volt. Már eleve az nagy dolog, hogy vállalta a játékot, hiszen az előző vasárnap, a III. Kerület elleni meccsen hatalmas lövést blokkolt a fejével, emiatt aztán kórházba is került. Aztán a 24. percben az ő góljával szerzett vezetést a Szeged – tegyük hozzá, Gréczi remekül tekerte a hosszúra az üres területbe érkező csapattárs elé a labdát –, majd jött az a bizonyos kétes szituáció, amikor Temesvári elpöckölte a labdát a hazai játékos lába elöl, aki a 16-oson belül elesett. Sipos Tamás játékvezető pedig tévedett, amikor 11-est ítélt – ezt az eset többszöri visszanézése után biztosan állítjuk, de elsőre sem tűnt szabálytalannak a szegedi védő megmozdulása.

– Nehéz meccs volt, a meleg rányomta a bélyegét az egész találkozóra, de azt gondolom, ehhez azért alkalmazkodtunk, mint ahogy az ellenfélhez is. Úgy éreztem, a 11-esnél a labdát értem el, és kifelé ment a labda, sajnálom, hogy megadták. A vezetőedzővel, Dragan Vukmirral megbeszéltük már a szünetben, hogy nem kell ilyenkor odapöckölni, csak a blokkolásra kell koncentrálni, de még vissza kell néznem többször is az esetet, hogy meggyőződjek a valós történésről. Sokat tanulhatok tőle, ilyen például a helyezkedés vagy éppen ez az eset, amelynél inkább lassítanom kell ilyen helyzetben a támadót. Volt itt is és ott is kapufa, akadtak jobb periódusaink a meccsen, és talán többet birtokolták a hazaiak a labdát, de megérdemeltük az egy pontot. A büntető körüli szituációt pedig még fel kell dolgoznom… – nyilatkozta Temesvári a meccs után az M4 Sport stábjának.

No, persze ezzel már kár foglalkozni, az egy pont is szép eredmény, és szerdán hétközi forduló következik, amelyben a vasárnapi, budapesti túra után megint utazik a Szeged: Tatabányán a Dorog vendége lesz holnap 17.30-kor. A tabella jól mutat, a Dorog pedig egymás után kétszer nyert, így akár megint rangadónak is felfogható a meccs. De ez az NB II.-ben szinte minden fordulóra, minden meccsre igaz.

