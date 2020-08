Az SZVSE Mórahalmon, a HFC Pesten játszik

A labdarúgó NB III. Közép csoportjának negyedik fordulójában vasárnap 11 órától a Hódmezővásárhelyi FC a Honvéd II. vendége lesz, míg az Szegedi VSE vasárnap 17.30-kor Mórahalmon a Dabas-Gyónt fogadja.

A labdarúgó NB III. Közép csoportjában már csak két pont nél­­küli csapat van: a Dunaúj­város és a Szegedi VSE. A Ti­­sza-parti alakulat éppen azt a Dabas-Gyónt fogadja vasárnap 17.30-kor Mórahalmon, amely a Dunaújváros ellen szerezte meg első pontjait a bajnokságban.

SZVSE–Dabas-Gyón

– Eltelt három mérkőzés, és egyáltalán nem erre számítottam – nyilatkozta Vágó Attila, az SZVSE vezetőedzője.

– Sajnos nem jött össze a tervem, a négy pont megszerzése, de van ilyen, és nem panaszkodom. Sok gólt kaptunk, keveset szereztünk, akciógólt még nem szereztünk. Rendbe kell tenni a védekezésünket, illetve a Hatvani, Beretka, Pócs T., Busa kvartett van olyan képességű, hogy most már akcióból is gólt szerezzen. Biztos, hogy valamit változtatnom kell, és meg kell találnom a csapatré­szekben szereplő játékosok közötti egyensúlyt. Van egy kis önbizalomhiány, meg vannak illetődve a játékosok, és a csapatvédekezés sem működik még jól. Ám ennél vagányabbnak, rámenősebbnek, agresszívabbnak kell lennünk, túl kell lépni az eddigi eredményeken, és mindenáron be kell gyűjteni a három pontot az egyébként veszélyes ellenféllel szemben.

Honvéd II.–HFC

Povázsai és Ludánszki hiányában kapott ki a Hódmezővásár­helyi FC legutóbb a tabella élére ugró Iváncsától, ráadásul Bódait térdsérülés miatt a 21. percben le kellett cserélni.

– Közülük Ludánszki játékára van a legtöbb esély, Povázsai szereplése kérdéses, Bódai pedig hosszabb időre kidőlt – nyilatkozta Szűcs Róbert, a HFC vezetőedzője.

– Azt mondják, idegenben jó a döntetlen, de nyerni szeretnénk. A Honvéd II. keretében három olyan játékos volt eddig rendszeresen, aki visszajátszott az NB I.-es keretből. Az Iváncsa ellen a nézők is megerősítették, amit mi gondoltunk: a 2–4 ellenére sem vol­­tunk alárendelt szerepben. Ko­­rán kell indulnunk, mert 11 órakor játszunk, ám a lényeg az, hogy nyerjünk, mert akkor a tabella elején maradunk.