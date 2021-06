Hivatalosan is debütált a Haász SZUE a Tiszavirág Sportuszodában

Pezsgett az élet a Tiszavirág Sportuszodában a hétvégén. A szegedi Haász SZUE a jubileumi, X. Naturtex Kupáját tartotta meg, és ami fontos: immár Szegeden, ahol a népes mezőny minden tagja remekül érezte magát.

Ezt ne hagyja ki! Vízosztás és párakapu nem fér bele a baloldaliságba

Nem csak Olasz Anna szombati, Setúbalban tartott olimpiai pót­kvalifikációs versenye volt az egyetlen komoly esemény a Haász SZUE számára a hétvégén. A szegedi egyesület első hi­­vatalos versenyét tartotta meg a Tiszavirág Sportuszodában, ahol a jubileumi, X. Naturtex Kupa egyben uszodaavató is volt a Tisza-partiak számára. Olasz Anna szenzációs győzelme mellett az egyesület tagjai hasonlóan széles mosollyal gondolhatnak vissza első hivatalos, új otthonukban rendezett úszóversenyükre is, ahol a budapesti vizes Európa-bajnokságon 50 méter pillangón aranyérmet nyert Szabó Szebasztián is az indulók között szerepelt.– Azt gondolom, hogy hibátlan verseny van mögöttünk. A résztvevő csapatok nagyon dicsérték a rendezést, ami azért is volt fontos, mert július 14. és 17. között korosztályos országos bajnokságot rendezünk. Szerettük volna fel­avatni az uszodát egy rangos, komoly versennyel, illetve az országos bajnokságra is szerettünk volna már egy főpróbát tartani. Mindkét szempontból remek versenyt zártunk, a legnagyobb örömünkre immár közönség előtt – nyilatkozta la­punknak a Haász SZUE elnöke, Nagy Attila.

51 csapat 550 úszója mérettette meg magát a viadalon, amelynek sikere három összetevőből állt össze: egyrészt kellett hozzá a Szegedi Sport és Fürdők Kft., amely a megszokottakhoz hűen most is profin és segítőkészen állt az egyesülethez. Másrészt fontos megemlíteni a Naturtex Kft. támogatását, hiszen ahogyan Nagy Attila is kiemelte, Magyarorszá­gon szinte példátlan az a fokú elhivatottság, ahogyan a vállalat a sportot és immár több mint tíz éve az úszást is támogatja. A gyermekek az érmek mellett ajándékokkal is gazdagodtak, ami különösen a fiatalabbak számára hatalmas kincs, mindig csillogó szemmel veszik át a csomagot. A harmadik fon­­tos tényező maga a Haász SZUE és annak tagjai, hiszen az egyesület elnöke is hangsúlyozta: mindenkinek hálás a befektetett kemény és profi munkájáért.