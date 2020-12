Megint elmaradt a szegediek jégkorongbajnokija

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A szezon so­­rán már második alkalommal maradt el a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű OB II.-es jégkorongcsapatának bajnokija: a múlt vasárnapra kiírt meccset az ellenfél Hevület kérésére, betegség miatt ha­­lasztották későbbi időpontra. A szegedi csapat kapitánya, Maslac Michael érthetően nem örült a döntésnek, ám megérti azt a klub honlapjának adott nyilatkozatában.

– A srácok nevében is mondhatom, nagyon szerettünk volna játszani és nyerni. Úgy éreztük, jó esélyünk van az első győzelem megszerzésére. Fel voltunk spannolva, rosszulesett a hír a halasztásról – fogalmazott Maslac, hozzátéve, természetesen a Hevület kérését meg lehetett érteni a járványhelyzetben.

A pótlásról egyeztetnek a felek, nincs még időpont, így a csapat következő bajnokija január 10-ére van kiírva, amikor a szegediek a MAC Ikonok vendégei lesznek. Addig sincs azonban megállás.

– Az edzésekkel természetesen nem állunk le, december 23-ig teljes intenzitással készülünk. A két ünnep között sincs pihenő, az utánpótlásunkra rá­­­adásul bajnokik is várnak. Azzal, hogy immár két elhalasztott meccsünket is be kell pótolni, sűrűbb lesz a 2021-es év, így most erre készülünk az OB II.-es kerettel – tette hozzá Maslac.

Jelenleg így néz ki a szege­diek programja, január 10., vasárnap: MAC Ikonok–Goodwill Pharma Szegedi Vízmű; január 17., vasárnap: Goodwill Pharma Szegedi Vízmű–MAC Ikonok; január 24., vasárnap: Worm An­­gels–Goodwill Pharma Szegedi Vízmű; február 7., vasárnap: Goodwill Pharma Szegedi Víz­mű–KMH SE; február 14., va­­sárnap: Hevület–Goodwill Pharma Szegedi Vízmű; időpont nélkül: Goodwill Pharma Szegedi Vízmű–Hevület.