Nagy Péter Máltán két érmet szerzett

Súlyemelés, Málta. Két érmet nyert és egy negyedik helyet szerzett a Málta Open nemzetközi súlyemelő versenyen a Szegedi Lelkesedés SK sporto­lója, Nagy Péter.

A kiválóság az olimpiai kvalifikáció érdekében minden lehetőséget meg­­ragad, hogy jól sikerüljön a felkészülése – ezt szolgálta a hétvégi viadal is.

Nagy Péter szakításban nyert 180 kilogrammal, lökésben 212 kilóval negyedik lett, míg összetettben a harmadik pozícióban végzett. A lökést és az összetettet is a cseh Jiri Orsag nyerte.

– A két cseh, Orsag és Kucera erős ellenfél volt, nekik sincs még kvótájuk, de a sérülésből visszatért Seim szintén komolyan készül. Az eredmény nem tükrözi vissza, de nagyon jó kis verseny volt. Bátrak voltunk, és minél nagyobb súlyt próbáltam elérni. A 180 kilogrammos szakítás után kockáztatni kellett, hogy gyűjtsem a pontokat a kva­­lifikációhoz. Most nem jött be, de egy biztató kísérletem volt 190 kilogrammon, amelyen már két éve nem próbálkoztam. A lökésnél a második fogásomat valamiért elvették, de többször is visszanézve a videót még mindig nem fedeztem fel hibát a gyakorlatban, sőt több külföldi edző és bíró is megkeresett a verseny után, hogy egy jó gyakorlatot vettek el tőlem. Sajnos harmadikra nem sikerült kilöknöm, de po­­zitívum, hogy a felvétellel nem volt problémám. Így, hogy elvették a gyakorlatot, az összetett ezüstéremtől estem el, és egy lökésbronzérmet is ki­­vettek a zsebemből. Ám ez a verseny… Ettől függetlenül bol­­dog és elégedett vagyok az eddigi felkészülésemmel. Hat hét van vissza az Európa-bajnokságig, az elért eredmények pedig biztatók – nyilatkozta még Máltán Nagy Péter, aki a hosszúra nyúlt hazautazás után ma délelőtt már Tatán kez­­di meg a munkát a moszkvai kontinensviadalra.